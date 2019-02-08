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Жилью под Москвой предрекли исчезновение

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Формат таунхаусов может уйти в прошлое уже в 2019 году из-за введения новых правил долевого строительства. Об этом говорится в материалах компании «Инком-Недвижимость» (есть в распоряжении редакции «Ленты.ру»).

По мнению участников рынка загородного жилья, строительство по новым нормам сделает поселки, в составе которых есть таунхаусы, невыгодным бизнесом. Это приведет к заметному сокращению предложения.

«Есть риск, что из-за поправок в 214-ФЗ [таунхаусы] придется занести в “Красную книгу” загородной недвижимости (...) желающих выводить новые проекты с блокированной застройкой становится все меньше», — отметил директор департамента загородной недвижимости компании Антон Архипов.

По прогнозам аналитиков «Инкома», средняя стоимость продаваемого объекта на рынке загородной недвижимости снизится за год в пределах десяти процентов из-за вывода в продажу определенного объема дешевых земельных участков.

«Главными проблемами “загородки” в новом году будут дефицит качественного предложения и
слаборазвитая ипотека в сегменте строящегося жилья, — добавил Архипов. — Еще одним вызовом станет конкуренция с городскими новостройками (...) Я бы сказал, что за это время “загородка” может недосчитаться порядка 20 процентов “сомневающихся” клиентов».

Летом 2018-го аналитики компании исследовали ситуацию с ипотекой на загородном рынке. По их статистике, москвичи стали значительно активнее кредитоваться на покупку коттеджей, таунхаусов и квартир в малоэтажных домах. С 2008 по 2018 годы доля ипотечных покупок загородной недвижимости этих форматов выросла в 2,5 раза.

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