«Дом-2» помешал развитию Москвы

Съемочная площадка «Поляна», где снимается шоу «Дом-2», будет перевезена на новое место к концу 2019 года, после этого городские власти смогут завершить строительство дороги в Новой Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя столичного департамента развития новых территорий Владимира Жидкина.

«У нас дорога построена, и только в этой части не завершена. Поэтому мы до конца 2019 года помогаем им [съемочной группе "Дом-2"] оперативно все спроектировать, построить и переехать, и, соответственно, за короткое время этот кусок дороги завершить», — сказал Жидкин.

«Для нас было бы лучше, чтобы они закрыли свою передачу, и какое-то время мы могли бы свою дорогу там завершать, но, к сожалению, это невозможно», — добавил чиновник. По словам Жидкина, возможность включить строительство дороги в шоу и привлечь к этому процессу участников «Дома-2» властями не рассматривается. «Это серьезный объект с серьезными инженерными сооружениями, там сложная техника, поэтому пусть они занимаются своим делом — участвуют в передачах», — сказал чиновник.

О том, что участок в Новой Москве, который занят под съемочную площадку «Домом-2», будет задействован под строительство дороги из Саларьево в Марьино, стало известно в июле 2018 года. В октябре департамент городского имущества Москвы изъял под строительство дороги и нежилое здание на участке.

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom.lenta@rambler.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!