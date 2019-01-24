Захарова оценила идею Чубайса поработать в «Доме-2»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на предложение Анатолия Чубайса стать ведущей шоу «Дом-2». Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Я не знала, что Анатолий Борисович смотрит "Дом-2", — написала она и ответила одному из подписчиков. — Я думала, что он только с [Ксенией] Собчак смотрел, а он, видите, до [Ольги] Бузовой дотянул. Хотя, честно говоря, я не курсе "новостей с проекта". Бузова там или не Бузова... Мрак, конечно. Дожили. Глава госкорпорации».

В комментариях некоторые пользователи обратили внимание, что ничего плохого в этом предложении нет. «На самом деле идея-то грамотная. Мария очень бы клево смотрелась в "Дом-2", а Бузова — в МИД. Так что ничего плохого Чубайс-то и не сказал», — написал один из них.

Некоторым пришелся по душе ответ дипломата. «Захаровой респект и уважуха! Ответ великолепный, от души посмеялся», — признался другой пользователь.

24 января глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил сделать официальным представителем МИД России российскую певицу и телеведущую Ольгу Бузову, а Марию Захарову отправить в «Дом-2». «Я не знаю, куда-нибудь в "Дом-2" ведущей, это будет блестяще — и для нее новый вызов, и там, я думаю, народ в шоке будет», — говорил он.

Полемика в сети между Чубайсом и Захаровой длится несколько дней.

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