Чубайс предложил заменить Захарову на Бузову

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил сделать официальным представителем МИД России российскую певицу и телеведущую Ольгу Бузову. Соответствующее заявление топ-менеджер сделал в эфире радиостанции Business FM.

По словам Чубайса, он недооценил мастерство Марии Захаровой, когда вступил с ней в полемику о низком уровне благосостояния российских граждан.

«Ее [Захарову] нужно продвигать дальше в этом направлении, это же просто классно. Я не знаю, куда-нибудь в "Дом-2" ведущей, это будет блестяще — и для нее новый вызов, и там, я думаю, народ в шоке будет. (...) А Бузову, наоборот, нужно в МИД продвинуть», — сказал он.

Глава «Роснано» отметил большое число подписчиков у телеведущей в Instagram. Из этого он сделал вывод, что Бузова пользуется большей популярностью у населения, чем Захарова. «Я уверен, что она [Бузова] сможет проводить эти брифинги с журналистами, народ ломиться просто будет», — заключил он.

«Не знаю, чего в нем [ответе Чубайса] больше: пошлости или ошибок, но верно одно — они находятся в абсолютной гармонии», — написала в ответ Захарова.

Полемика между Чубайсом и Захаровой возникла после выступления главы «Роснано» 16 января на Гайдаровском форуме, в ходе которого он, рассуждая о неэффективности действующей в стране системы электроснабжения, заявил, что значительная часть населения живет бедно. Захарова не согласилась с утверждением Чубайса и указала на его причастность к явлениям в российской экономике. Дипломат и топ-менеджер обменялись еще несколькими заявлениями в адрес друг друга, после чего 21 января последний признал победу официального представителя МИД.

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