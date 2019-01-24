Россия
 
Последние новости
Российский тяжелый «Охотник» впервые показали
Разбившийся Ту-22М3 переломился
Чубайс заявил о мировом кризисе либерализма
Французов заставили раздеться перед походом в театр
Самолеты прогоревшей российской авиакомпании предложили купить за полмиллиарда
ЕС вступился за протестующих в Венесуэле
Названа цена расселения пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске
Порошенко предостерег Украину от судьбы Венесуэлы
В Google объяснили ситуацию с «российским» и «спорным» Крымом
Новости партнеров

Чубайс предложил заменить Захарову на Бузову

Перейти в «Мою Ленту»
Ольга Бузова

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил сделать официальным представителем МИД России российскую певицу и телеведущую Ольгу Бузову. Соответствующее заявление топ-менеджер сделал в эфире радиостанции Business FM.

По словам Чубайса, он недооценил мастерство Марии Захаровой, когда вступил с ней в полемику о низком уровне благосостояния российских граждан.

«Ее [Захарову] нужно продвигать дальше в этом направлении, это же просто классно. Я не знаю, куда-нибудь в "Дом-2" ведущей, это будет блестяще — и для нее новый вызов, и там, я думаю, народ в шоке будет. (...) А Бузову, наоборот, нужно в МИД продвинуть», — сказал он.

Глава «Роснано» отметил большое число подписчиков у телеведущей в Instagram. Из этого он сделал вывод, что Бузова пользуется большей популярностью у населения, чем Захарова. «Я уверен, что она [Бузова] сможет проводить эти брифинги с журналистами, народ ломиться просто будет», — заключил он.

«Не знаю, чего в нем [ответе Чубайса] больше: пошлости или ошибок, но верно одно — они находятся в абсолютной гармонии», — написала в ответ Захарова.

Полемика между Чубайсом и Захаровой возникла после выступления главы «Роснано» 16 января на Гайдаровском форуме, в ходе которого он, рассуждая о неэффективности действующей в стране системы электроснабжения, заявил, что значительная часть населения живет бедно. Захарова не согласилась с утверждением Чубайса и указала на его причастность к явлениям в российской экономике. Дипломат и топ-менеджер обменялись еще несколькими заявлениями в адрес друг друга, после чего 21 января последний признал победу официального представителя МИД.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Чубайс: «В МИД нужно продвинуть Бузову»
Захарова приняла «капитуляцию» Чубайса
Чубайс признал победу Захаровой в споре о бедности
Захарова ответила Чубайсу
Другие материалы рубрики
Россия00:0622 января

Девочка со «звездочкой» смерти

У шестилетней Вари рак мозга. Единственное спасение — протонная терапия
14:26Сегодня

Россияне побили рекорд по жалобам

11:3821 января

Жителей Магнитогорска предупредили о взрывах

13:29Сегодня

Кремль отреагировал на революцию в Венесуэле

Россия00:0322 января

«Мы говорим "членесса" и улыбаемся»

Сторонники феминитивов хотят равенства мужчин и женщин. В России им будет сложно
14:34Сегодня

Названа цена расселения пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске

12:42Сегодня

В Чечне закрыли уголовное дело о похищении и убийстве дагестанцев

20:5620 января

Россиян избавят от бумажной волокиты при рождении и смерти

Россия00:0318 января

«Я сто раз завязывал, и толку не было»

Почему россияне пьют, бросают и снова пьют
14:04Сегодня

В Чечне заметили рост числа убитых боевиков

11:55Сегодня

Власти пообещали 103-летней россиянке жилье и предложили подождать

12:59Сегодня

Глава областной думы заявила о ненужности денег россиянкам после 30 лет

Россия
«Не помогает даже стройное тело»
Россиянки пытаются изменить себя. Но новая внешность не приносит им счастья
Девочка со «звездочкой» смерти
У шестилетней Вари рак мозга. Единственное спасение — протонная терапия
«Мы говорим "членесса" и улыбаемся»
Сторонники феминитивов хотят равенства мужчин и женщин. В России им будет сложно
Россияне побили рекорд по жалобам
Чубайс предложил заменить Захарову на Бузову
Кремль отреагировал на революцию в Венесуэле
Названа цена расселения пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске
Все материалы
Мир
В Венесуэле началась революция
Лидер оппозиции объявил себя президентом. На улицах бои, есть жертвы
ЕС вступился за протестующих в Венесуэле
Малайзия выбрала короля взамен женившегося на «Мисс Москва»
Россия высказалась о Венесуэле и поругала США
Россия пообещала стоять на страже интересов Венесуэлы
Первобытная жестокость
Папуасы веками воевали луками и копьями. Автоматы превратили их жизнь в кошмар
Курильские и российские
Япония придумала проблему спорных островов. 70 лет это губит отношения с Россией
Все материалы
Бывший СССР
Транзит из Поднебесной
Прибалтийские соседи России пытаются разбогатеть на мощи Китая. Получится ли?
Украинские церкви поссорились из-за томоса об автокефалии
Без палева
В Грузии легализовали марихуану. Страна стала немного счастливее
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Януковича признали виновным в госизмене
Армения оплатит своим онкобольным гражданам операции
Высокие тарифы вынудили жителей Киева согреваться кирпичами
Все материалы
Экономика
Просто так
В Индии хотят раздавать деньги. Это поможет обычным людям и поднимет экономику
Сделку по покупке «Ростелеком» Tele2 оценили в 240 миллиардов рублей
Названо самое эффективное средство для мытья посуды
У нового порядка сдачи на права нашлись противники
В Австралии назвали самую неравноправную профессию
В спор «Газпрома» с чеченцами вмешался Кадыров
Новые ледоколы «Газпром нефти» начали в тандеме обслуживать «Ворота Арктики»
Все материалы
Силовые структуры
«Завтра же ты будешь никем, щенок!»
Бывший милиционер встал на защиту чиновника, запугал силовиков и сжег их машины
Сотрудники правоохранительных органов у аэропорта Ханты-Мансийска Россиянин захватил самолет и потребовал лететь в Афганистан
На борту были 69 человек. Лайнер экстренно сел, угонщика задержали
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
ФСБ обыскала и задержала мэра Нефтеюганска
Угнавший самолет россиянин взял на себя ответственность за теракты 11 сентября
На Сахалине эвакуировали 19 школ из-за угрозы взрыва
Российских полицейских задержали за уничтожение вещдоков
Все материалы
Наука и техника
Выхода нет
Люди десятилетиями пытались покорить Марс, но так и не смогли. Что им мешает?
Накроет всех
От ядерной угрозы и врагов. Россию защитит оружие за миллиарды долларов
Бей первым
США нашли способ сдерживать Россию и Китай. За это им придется щедро заплатить
Российский тяжелый «Охотник» впервые показали
Многоразовый New Shepard стартовал десятый раз
Лунный корабль SpaceX развалился
Российская армия получила боевых роботов
Все материалы
Спорт
«Я хотел одного — забивать, забивать, забивать»
Он обыграл США и придумал «Движение вверх». Почему Сергей Белов — легенда
Названы самые доходные футбольные клубы Европы
Канадский хоккеист 30 метров гнался за россиянином и напал на него
Стала известна причина исчезновения самолета с футболистом
Алина ЗагитоваНа лезвиях
Защитит ли Загитова титул? Главные интриги чемпионата Европы
Шарапову шокировали русские морозы
Овечкин повторил рекорд Федорова в НХЛ
Все материалы
Культура
Средневековые страсти
Разбой, смерть и однополая любовь: что почитать в конце месяца
«Ты знаешь, сволочь, как люди живут?»
Рабочие похищают олигарха. Отрывок фильма «Завод» Юрия Быкова
Скрепы и пустота
Бескрайние и нищие просторы России на снимках одного из известнейших фотографов
Умер режиссер Йонас Мекас
Французов заставили раздеться перед походом в театр
Еще четверо мужчин обвинили режиссера «Богемской рапсодии» в педофилии
Из Исторического музея таинственно исчезла старинная икона Богоматери
Все материалы
Интернет и СМИ
«Эти ребята богаты, влиятельны и ведут себя подло»
Они внушили человечеству ложную правду и обрекли планету на верную гибель
Хлеб всему голова
Этот журнал должны были читать колхозники. Он сделал советского человека умнее
«Спасибо, я так жить не хочу»
Они пришли на YouTube, чтобы разбогатеть и не работать. Но что-то пошло не так
Карты Google помогли вычислить серийного мастурбатора
Отчим устроил эпичную трансляцию сексуальной жизни своего пасынка
Больше половины пользователей Windows оказались под угрозой
Трампа поймали на фотошопе своих снимков
Все материалы
Ценности
Плохие девчонки
Эти женские банды терроризировали улицы Японии. Теперь им посвящают кино и аниме
Аллах дал
Трубки, лошади и икра каждый день. Красивая жизнь великого властителя Ирана
Время женственности
Самые необычные и драгоценные дамские часы SIHH-2019
Женщинам предложили «заточить» себя в клетку
Меган Маркл нашла способ скрыть старость
Наоми Кэмпбелл вспомнила молодость и показала грудь на подиуме
У Меган Маркл нашелся защитник в Америке
Все материалы
Путешествия
«Будто спускаешься в преисподнюю»
Битое стекло, роскошь и грязь. Чем живет Париж во время протестов
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
Пустынный рай
Самые чистые пляжи, дорогие отели и богачи: зачем ехать в Абу-Даби
Самолеты прогоревшей российской авиакомпании предложили купить за полмиллиарда
Стюардесса напилась водки и свернула шею на яхте за 500 миллионов
Казахстанцы сдали друга в багаж и поплатились
Турист спрыгнул в море с круизного лайнера и заставил себя искать
Все материалы
Из жизни
«У нее походка охотника»
Жизнь старейшего человека на Земле окутана тайной. Ее все еще пытаются раскрыть
«Русских здесь очень любят»
История россиянки о жизни в Греции
«Не существует гуманных убийств»
Фотограф снял животных на скотобойне. Они умирают мучительно и долго
Самую красивую женщину-полицейского Германии бросил ухажер
Пес привел врачей к потерявшему сознание хозяину и спас его
Родившаяся без матки дочь выносила сына в пересаженной матке матери
Арестован отец ребенка изнасилованной пациентки с повреждением мозга
Все материалы
Очень приятно, танк!
Машина недели: очень редкий Land Rover Series II на гусеницах
Лихие Тойоты девяностых
Забытые спортивные японки, которые мы потеряли
Боевой премиум
Длительный тест Genesis G70: первые впечатления о корейском конкуренте BMW
И пришел КАМАЗ
Как КАМАЗ стал звездой мирового автоспорта? История главных побед в картинках
Стало известно имя нового кроссовера Skoda для Европы
Особую версию Toyota Land Cruiser посвятят эволюции внедорожника
Nissan рассказал о новом кроссовере на базе «Дастера»
Все материалы
Дом
Движение вниз
Квартиры на первых этажах теперь популярны. На них зарабатывают состояния
Старые стены
Советская архитектура снова в моде. Молодежь от нее без ума
Это низко
Где купить самые дешевые квартиры в Москве
Снижение ипотечных ставок признали невозможным
Ипотека пробила психологическую отметку
Ипотечным ставкам предрекли снижение
Москва побила рекорд продаж дорогого жилья
Все материалы