Захарова ответила Чубайсу

Официальный представитель МИД Мария Захарова продолжила полемику с главой «Роснано» Анатолием Чубайсом по поводу его высказывания о бедных россиянах и заявила, что его ответ войдет в историю его «многочисленных ошибок». Об этом она в понедельник, 21 января, написала на своей странице в Facebook.

Захарова подчеркнула, что Чубайс так и не ответил на ее вопрос о том, «почему в богатой стране люди живут бедно». Также она отметила, что в своем обращении он ошибся, заявив о том, что экономика в стране росла, когда Захарова начала свою работу.

«Я "начала свою работу" осенью 1998 года и все описанные Вами "экономические достижения" вспоминаю с дрожью. А вот как зафиксирован тот период в Википедии: "Экономический кризис 1998 года в России был одним из самых тяжелых экономических кризисов в истории России. Кризис произошел на фоне тяжелой экономической ситуации в стране, усугублявшейся неэффективной макроэкономической политикой, проводившейся властями в середине 1990-х годов"», — написала представитель МИД.

Она подчеркнула, что не призывала Чубайса к ответу, как утверждал он, так как это не в ее компетенции.

Материалы по теме «Неравенство — это про тебя» Много ли в России бедных и далеко ли им до нищеты

Ранее сообщалось, что Чубайс отреагировал на слова Захаровой, раскритиковавшей его утверждение о бедных россиянах. В своей публикации в Facebook он отметил, что в начале ее трудовой деятельности в качестве госслужащего, что было около 15 лет назад, экономика в стране росла, рубль был конвертируемым, инфляция резко снизилась, а дефицит исчез полностью.

Представитель МИД обратилась к главе «Роснано» после того, как он 16 января раскритиковал действующую в стране систему электроснабжения. По его мнению, Россия расточительно расходует свои энергоресурсы, а главная причина этого — слишком низкая стоимость электроэнергии для потребителей. «Россия — страна бедная, и с плеча, с ходу решить задачу повышения цены — неправильно. Правильно создавать ситуацию, при которой богатые платят больше, а бедные остаются на том же уровне», — заявил топ-менеджер.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!