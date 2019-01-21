Чубайс ответил на претензию Захаровой из-за бедных россиян

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс отреагировал на слова официального представителя МИД Марии Захаровой, которая раскритиковала его утверждение о бедных россиянах. Ответ он опубликовал в Facebook в понедельник, 21 января.

Отвечая на претензию Захаровой, Чубайс отметил, что в начале ее трудовой деятельности в качестве госслужащего, что было около 15 лет назад, экономика в стране росла, рубль был конвертируемым, инфляция резко снизилась, а дефицит исчез полностью. Глава «Роснано» подчеркнул, что этих результатов удалось добиться, в частности, благодаря созданию рыночной экономики и возрождению частной собственности.

Чубайс осудил желание дипломата и одного из «наиболее активных блогеров всей действующей власти» призвать его к ответу, почему «значительная часть населения живет бедно или очень бедно».

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«Мне, уважаемая Мария Владимировна, довелось работать в четырех или пяти составах правительства под руководством [Бориса] Ельцина, [Егора] Гайдара и [Виктора] Черномырдина, но ни в одном из них не было принято оскорблять и призывать к ответу предшественников. Также не было принято срываться на популистскую риторику и заменять серьезный разговор дворовыми аргументами», — написал он.

20 января Мария Захарова опубликовала в Facebook пост, в котором выразила несогласие со словами Чубайса о бедной России.

Соответствующее заявление глава «Роснано» сделал 16 января в контексте обсуждения действующей в стране системы электроснабжения. По его мнению, цены на электроэнергию стоит повысить не для всех слоев населения, а только для богатых. «Правильно создавать ситуацию, при которой богатые платят больше, а бедные остаются на том же уровне», — заявил топ-менеджер.

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