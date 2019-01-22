Россия
 
Последние новости
США назвали претендентом на Курилы и Южный Сахалин
Древний каменный монумент оказался подделкой
В «Газпроме» опровергли списание девяти миллиардов долгов жителям Чечни
Дважды судимый генпрокурор Украины заявил о готовности снова сесть в тюрьму
В возможности купить гражданство стран Евросоюза увидели лазейку для криминала
Стало известно о многолетних тайных переговорах США и КНДР
Бывший глава сети кофеен задумался о президентстве в США
Украина лишилась места в комитете по снятию санкций с России
Списание долгов Чечне объяснили
Новости партнеров

Захарова приняла «капитуляцию» Чубайса

Перейти в «Мою Ленту»
Мария Захарова

Официальный представитель МИД Мария Захарова приняла поражение главы «Роснано» Анатолия Чубайса в полемике относительно благосостояния россиян. Об этом она написала в своем Facebook.

В ответ на обвинение Чубайса в подмене даты начала работы Захаровой в МИД, она подчеркнула, что начала работать в сентябре 1998 года, сразу после экономического кризиса в стране и поступления в МГИМО. По ее мнению, Чубайс пытается доказать свою правоту в этом вопросе, так как сам ошибся. «Поверьте, этот год я ни с каким другим не перепутаю, столько горя и разбитых судеб я тогда увидела», — отметила она.

Дипломат также добавила, что брать Чубайса «в плен не хочется», однако его поражение принимается «из уважения к нормам гуманитарного права».

Полемика между Чубайсом и Захаровой возникла после выступления главы «Роснано» 16 января на Гайдаровском форуме, в ходе которого он, рассуждая о неэффективности действующей в стране системы электроснабжения, заявил, что значительная часть населения живет бедно. Представитель внешнеполитического ведомства поспорила с данным утверждением, а также отметила, что Чубайс в свое время руководил важными направлениями российской экономики.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Предыстория: Чубайс признал победу Захаровой в споре о бедности
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Чубайс признал победу Захаровой в споре о бедности
Захарова ответила Чубайсу
Чубайс ответил на претензию Захаровой из-за бедных россиян
Другие материалы рубрики
Россия00:06Сегодня

Девочка со «звездочкой» смерти

У шестилетней Вари опухоль мозга. Единственное спасение — протонная терапиия
11:3821 января

Жителей Магнитогорска предупредили о взрывах

22:5821 января

Списание долгов Чечне объяснили

21:4421 января

Стали известны подробности пожара на судах в Керченском проливе

Россия00:0318 января

«Я сто раз завязывал, и толку не было»

Почему россияне пьют, бросают и снова пьют
20:5620 января

Россиян избавят от бумажной волокиты при рождении и смерти

19:2121 января

Два судна загорелись после взрыва в Керченском проливе

20:2821 января

Число погибших на горящих судах в Керченском проливе выросло

Россия00:0115 января

Любит наш народ

Такое могло случиться только в России: дикий тест на знание российской жизни
18:0921 января

Чубайс признал победу Захаровой в споре о бедности

19:5321 января

Российский полицейский напился, сбил двух женщин и уехал

16:3921 января

Главу Хакасии попросили объясниться за премии чиновникам

Россия
Чечне позволили списать миллиарды долгов за газ
Другие регионы хотят так же и грозят протестами. Получится ли?
Девочка со «звездочкой» смерти
У шестилетней Вари опухоль мозга. Единственное спасение — протонная терапиия
Любит наш народ
Такое могло случиться только в России: дикий тест на знание российской жизни
«Не терять чувство реальности»
На что готовы россияне ради веры
Большой переезд
Федеральные чиновники переберутся в «Москва-сити». Что это изменит?
Списание долгов Чечне объяснили
Захарова приняла «капитуляцию» Чубайса
Все материалы
Мир
Курильские и российские
Япония придумала проблему спорных островов. 70 лет это губит отношения с Россией
Первобытная жестокость
Папуасы веками воевали луками и копьями. Автоматы превратили их жизнь в кошмар
Стало известно о многолетних тайных переговорах США и КНДР
В возможности купить гражданство стран Евросоюза увидели лазейку для криминала
Число погибших при краже нефти в Мексике выросло до 89
США назвали претендентом на Курилы и Южный Сахалин
У Северной Кореи нашли новые секретные объекты
Все материалы
Бывший СССР
Без палева
В Грузии легализовали марихуану. Страна стала немного счастливее
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Тонут в величии
В Узбекистане победили старую диктатуру. Но уже готовы строить новую
Раскрыты расходы Порошенко на благотворительность
Дважды судимый генпрокурор Украины заявил о готовности снова сесть в тюрьму
Киев раскрыл поставщика российской нефти на Украину
Украина лишилась места в комитете по снятию санкций с России
Все материалы
Экономика
Сами захотели
Россиян заставляют доплачивать миллиарды за кредиты. Отказаться почти невозможно
Названо условие подписания нового транзитного договора с Украиной
В «Газпроме» опровергли списание девяти миллиардов долгов жителям Чечни
Европа побоялась остаться без российского газа
Российскую экономику переоценили
В России появится новый продуктовый гигант
Главный соперник «Газпрома» заговорил о перемирии
Все материалы
Силовые структуры
«Поднимайте всех — мы идем мстить»
Цыгане и казаки устроили бойню на Урале. Их поссорила любовь
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Анастасия Вашукевич«Я не думала, что это зайдет так далеко»
Суд над Настей Рыбкой: предательство Травки, козни Трампа, обращение к Дерипаске
Российская таможня нашла в бананах 50 килограммов кокаина
19 россиян осудили за перестрелку в цыганском поселке Екатеринбурга
Убивший жену россиянин ранил полицейского и покончил с собой
Появилось видео протаранившего машину похитителей Gelandewagen
Все материалы
Наука и техника
Бей первым
США нашли способ сдерживать Россию и Китай. За это им придется щедро заплатить
Накроет всех
От ядерной угрозы и врагов. Россию защитит оружие за миллиарды долларов
Улетело в дыру
Пентагон потратил миллионы на телепорты и поиск инопланетян. Но ничего не нашел
Китай признал незаконным выращивание близнецов-мутантов
В США у российского оружия «Судного дня» нашли проблемы
Раскрыт дизайн новой раскладушки Motorola RAZR
В США зафиксировали распространение необъяснимого заболевания
Все материалы
Спорт
Алина ЗагитоваНа лезвиях
Защитит ли Загитова титул? Главные интриги чемпионата Европы
Гол Глушакова принес «Спартаку» победу на турнире «Фонбет Кубок Матч Премьер»
Неймар отказался слушать Пеле
Стартовал «Фонбет Кубок Матч Премьер»
Кокорин сравнил россиян со стадом баранов
Побитый Нурмагомедовым боец захотел реванша
Лутц крутят и риттбергер прыгают
В этом спорте зажигают Медведева и Загитова. Как в нем разобраться?
Все материалы
Культура
Рэпер Птаха«Путин улыбнулся и сказал: "Вы че, отвяньте от них"»
Птаха о нападении на себя, баттле с Гуфом, наркотиках и депутатах
«Ты знаешь, сволочь, как люди живут?»
Рабочие похищают олигарха. Отрывок фильма «Завод» Юрия Быкова
«Любовь — это война, а брак — соглашение о мире»
Страсть, флрит и стареющая Европа глазами звезды французской литературы
Трамп поборется с Деппом и Траволтой за звание худшего актера
Умер французский актер Франсуа Перро
Кристиан Бэйл посмотрел в лицо смерти и зарекся сидеть на диетах
Съемки в «Половом воспитании» открыли звезде сериала глаза на вагинизм
Все материалы
Интернет и СМИ
«Эти ребята богаты, влиятельны и ведут себя подло»
Они внушили человечеству ложную правду и обрекли планету на верную гибель
Хлеб всему голова
Этот журнал должны были читать колхозники. Он сделал советского человека умнее
«Спасибо, я так жить не хочу»
Они пришли на YouTube, чтобы разбогатеть и не работать. Но что-то пошло не так
Простой вопрос про крестик рассорил пользователей сети
В сети обнаружили лучшее имя полицейского в истории
BlaBlaCar проверит паспорта российских пользователей после убийства клиентки
В Чечне захотели ввести на телевидении рубрики с извинениями
Все материалы
Ценности
Время женственности
Самые необычные и драгоценные дамские часы SIHH-2019
Аллах дал
Трубки, лошади и икра каждый день. Красивая жизнь великого властителя Ирана
Не думай о секундах
Часы для увлеченных, отважных и деловых людей
Меган Маркл вышла на публику в дешевом платье
Бренд решил нажиться на культовых вещах из 90-х
Юбка из 90-х вновь стала модной
Найден способ носить платья зимой и не мерзнуть
Все материалы
Путешествия
«Будто спускаешься в преисподнюю»
Битое стекло, роскошь и грязь. Чем живет Париж во время протестов
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
Пустынный рай
Самые чистые пляжи, дорогие отели и богачи: зачем ехать в Абу-Даби
200-килограммовый пассажир унизил стюардесс и заставил снимать с себя штаны
Найден неожиданный способ вырастить успешного ребенка
Любительница обнаженного альпинизма свалилась в ущелье и умерла
Названы лучшие направления путешествий в 2019 году
Все материалы
Из жизни
«Не существует гуманных убийств»
Фотограф снял животных на скотобойне. Они умирают мучительно и долго
Раненый моряк несколько недель дрейфовал по морю и был спасен
Кокаин в Темзе поставил под угрозу лондонских угрей
«Русских здесь очень любят»
История россиянки о жизни в Греции
«Моя жена находчива, умна, сообразительна и красива»
Она помогла мужу стать богатейшим человеком в мире. Пришла ее очередь богатеть
Столетняя охотница одним выстрелом убила двух оленей
Стая динго устроила засаду на ребенка
Все материалы
История Супры
Насыщенная биография японского купе
Машины-долгожители
Рейтинг машин, которые владельцы не хотят менять даже через 15 лет
Горячие Лады на льду
Презентация 350-сильной Лады Веста в деталях
Сложный квиз о дизайне обычных автомобилей
Пытаемся различить и опознать машины с практически одинаковой внешностью
Первый экземпляр новой «Супры» оценили в 42 раза дороже базового спорткара
Раскрыта внешность серийного BMW X3 M
Chevrolet построил из Lego полноразмерную копию пикапа Silverado
Все материалы
Дом
«Там жили девушки легкого поведения»
Россиянка унаследовала две квартиры и оказалась на грани нервного срыва
Красивые чудовища
Все ненавидят унылые панельные многоэтажки. Этот фотограф взглянул на них иначе
Старые стены
Советская архитектура снова в моде. Молодежь от нее без ума
В Петербурге на продажу выставили квартиру Шостаковича
Власти отказались списывать долги россиян за услуги ЖКХ
Рассчитан средний срок накопления на квартиру в Москве
Названы города России с самыми дешевыми комнатами в коммуналках
Все материалы