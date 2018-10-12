У «Дома-2» забрали недвижимость

Департамент городского имущества столицы издал приказ об изъятии под нужды строительства дороги в Новой Москве нежилого здания на участке, где располагается съемочная площадка телешоу «Дом-2». Об этом сообщает «Интерфакс».

Приказ департамента предписывает «изъять для государственных нужд у ООО "ЕКТ-Инвест" нежилое здание площадью 72 квадратных метра, расположенное по адресу: Москва, поселение Сосенское, вблизи деревни Летово, строение на участке №22».

Согласно планам города, по этой территории пройдет новая автомобильная дорога от Саларьево до деревни Марьино. На участке также разместится остановка скоростного трамвая «Антоновка».

О том, что под строительство дороги будет задействован занимаемый «Домом-2» участок в Новой Москве, департамент развития новых территорий столицы сообщил в июле 2018 года.

В августе ведущий телешоу Андрей Черкасов заявил, что съемочная площадка останется на своем месте. «"Дом-2" остается на том месте, где он стоял. Нас не взять — мы крепче, чем крепость Измаил… Дорога пройдет рядом, немного заденет нашу территорию», — сказал ведущий.

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