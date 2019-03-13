Названа главная угроза жилью россиян

Максимальный убыток для владельцев недвижимости в 2018 году был зафиксирован от короткого замыкания. При этом чаще всего причиной порчи жилья становились повреждения водой. Об этом свидетельствуют материалы страховой компании «Ингосстрах» (есть в редакции «Ленты.ру»).

Размер самой крупной страховой выплаты, по статистике компании, составил 120 миллионов рублей. Значительные суммы были выплачены также по рискам повреждения водой и пожара — 35 и 30 миллионов рублей соответственно. Самая крупная выплата за повреждения от умышленных действий третьих лиц составила 10 миллионов рублей, от стихийного бедствия — 5 миллионов рублей.

Чаще всего причиной ущерба для квартир и частных домов россиян в 2018 году становились повреждения водой — на их долю пришлось порядка 65 процентов всех страховых случаев. Второе и третье места заняли действия третьих лиц и стихийные бедствия — 12 и 10 процентов происшествий соответственно. Доля ущерба от пожаров в общем объеме составила семь процентов, от коротких замыканий — шесть процентов.

В 2018 году суд признал страховым случаем разрушение многоквартирного дома в Пензе. Здание рухнуло из-за ветхости, однако объект не числился в списке ветхого и аварийного жилья. В результате без крыши над головой осталось 200 владельцев жилья, в том числе женщина, купившая квартиру в ипотеку. Суд обязал компанию, в которой ипотечница застраховала жилье, выплатить остававшуюся на момент аварии задолженность по кредиту, неустойку, судебные расходы и штраф. Кроме того, пострадавшей женщине компенсировали моральный ущерб в размере трех тысяч рублей.

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