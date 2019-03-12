В Москве рухнул спрос на съемное жилье

Активность арендаторов квартир в столице, резко увеличившаяся в начале 2019 года, вернулась на обычный уровень. Об этом говорится в материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимость», предоставленных редакции «Ленты.ру».

По данным риелторов, в феврале спрос на съемное жилье в Москве снизился на 20 процентов по сравнению с показателем января текущего года. «Однако это не означает падения рынка — активность арендаторов всего лишь вернулась в привычное русло после рекордного всплеска в январе (на 30 процентов в сравнении с январем 2018-го)», — подчеркивают в «ИНКОМ».

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Наибольший объем предложения съемного жилья в настоящее время сосредоточен в центре столицы, констатируют риелторы — в Центральном округе сдается более 12,5 тысячи квартир (28 процентов от общего числа объектов в старых границах Москвы). На втором месте — Южный округ (5,8 тысячи лотов), на третьем — Юго-Западный (5,3 тысячи квартир).

Большинство — 48 процентов — предлагаемых арендаторам объектов — это «однушки». Еще 30 процентов — многокомнатные квартиры (от трех комнат и более). «Двушки» в общем объеме предложения занимают 22-процентную долю, подсчитали эксперты.

В январе текущего года московские риелторы заявили, что порядка трети съемных квартир в Москве непригодны для жизни: 20 процентам таких объектов требуется косметический ремонт, еще 10 процентов можно охарактеризовать как ветхие или имеющие значительные повреждения. При этом улучшать жилье по просьбам съемщиков готовы не более 35 процентов столичных арендодателей.

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