Дом
 
Последние новости
США вернут всех своих дипломатов в Венесуэле домой
Студентка нашла оригинальный способ заставить соседей выносить мусор
Россиян поучили выбирать продукты для Великого поста
Названа неизбежная опасность для сердца и сосудов
Подведены итоги «Московской Масленицы» 
Женщина очнулась после инсульта и начала говорить с русским акцентом
Шокированные слишком жестким порно матери снимут порнофильм для детей
Россию назвали «проигравшей военной сверхдержавой»
США обвинили Россию в игнорировании американских санкций против Венесуэлы
Новости партнеров

В Москве рухнул спрос на съемное жилье

Перейти в «Мою Ленту»

Активность арендаторов квартир в столице, резко увеличившаяся в начале 2019 года, вернулась на обычный уровень. Об этом говорится в материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимость», предоставленных редакции «Ленты.ру».

По данным риелторов, в феврале спрос на съемное жилье в Москве снизился на 20 процентов по сравнению с показателем января текущего года. «Однако это не означает падения рынка — активность арендаторов всего лишь вернулась в привычное русло после рекордного всплеска в январе (на 30 процентов в сравнении с январем 2018-го)», — подчеркивают в «ИНКОМ».

Наибольший объем предложения съемного жилья в настоящее время сосредоточен в центре столицы, констатируют риелторы — в Центральном округе сдается более 12,5 тысячи квартир (28 процентов от общего числа объектов в старых границах Москвы). На втором месте — Южный округ (5,8 тысячи лотов), на третьем — Юго-Западный (5,3 тысячи квартир).

Большинство — 48 процентов — предлагаемых арендаторам объектов — это «однушки». Еще 30 процентов — многокомнатные квартиры (от трех комнат и более). «Двушки» в общем объеме предложения занимают 22-процентную долю, подсчитали эксперты.

В январе текущего года московские риелторы заявили, что порядка трети съемных квартир в Москве непригодны для жизни: 20 процентам таких объектов требуется косметический ремонт, еще 10 процентов можно охарактеризовать как ветхие или имеющие значительные повреждения. При этом улучшать жилье по просьбам съемщиков готовы не более 35 процентов столичных арендодателей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Дом»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom.lenta@rambler.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Японцы активизировались на московском рынке жилья
Составлен портрет типичного российского квартиросъемщика
Самую дешевую московскую квартиру нашли в Коптево
За жилье на «Золотой миле» Москвы попросили 10 тысяч долларов в месяц
Другие материалы рубрики
Дом00:0511 марта

«Мама льет ему в уши, а он все слушает»

Родители решили помочь молодой паре с жильем. Это решение изменило всем жизнь
13:3611 марта

Назван комфортный для обслуживания ипотеки заработок

15:03 7 марта

Названы лучшие города России для заработка на жилье

11:3211 марта

России пообещали большой строительный провал

Дом00:03 7 марта

Деловые такие

Жилье в дорогих новостройках резко подешевело. И это еще не конец
06:57 7 марта

Российского актера обманом лишили квартиры и выставили на улицу

22:2911 марта

Под Москвой нашли жилье за 120 тысяч долларов в месяц

11:10 7 марта

Жилье в Крыму рекордно подорожало

Дом00:03 2 марта

Колхозный панк

Дом старого солдата хотели уничтожить. Он начал рисовать, спас свою деревню и прославился
22:07 6 марта

Услуги ЖКХ подешевеют для части россиян

19:2111 марта

Россиянин задолжал два миллиона рублей за ЖКХ из-за ошибки в квитанции

17:2611 марта

В Москве подорожали новостройки

Россия
«Задолбать и отбить желание брать ребенка»
В России может появиться еще один «закон Димы Яковлева». Но уже для россиян
«Феминистками не рождаются»
Краткий гид по современному феминизму в России
Никита верит, что его сердце будет таким же здоровым, как у других детей«Сердце не может лопнуть, его обязательно вылечат»
Семилетнего Никиту спасет срочная операция, но нужна ваша помощь
«Все делалось на моих глазах — с нуля и в сжатый срок»
Он создал электронную очередь в детсады и верит во всесилие российских технологий
Малоимущие пенсионеры ответили назвавшему их «тунеядцами и алкашами» депутату
Устроившего взрыв в жилом доме россиянина отправили в психбольницу
Российские врачи объявили о скорой массовой забастовке
Все материалы
Мир
Роберт Дерст«Поубивал их всех, вот и все»
Американского миллиардера обвиняют в загадочных убийствах. Их пытаются раскрыть уже 18 лет
США обвинили Россию в игнорировании американских санкций против Венесуэлы
Еще одну электростанцию Венесуэлы попытались вывести из строя
Очевидец рассказал о задымившемся до падения «Боинге» Ethiopian Airlines
Дети социализма
Венесуэла отобрала у них еду и надежду на счастье. Теперь они выживают на улицах
Раскрыта сумма выделенных на борьбу с Россией американских денег
Умер получивший самый долгий срок в Шотландии серийный убийца
Все материалы
Бывший СССР
A member of the Ukrainian Armed Forces is seen at his position on the front line in Donetsk Region, Ukraine February 4, 2019. Picture taken February 4, 2019. REUTERS/Oleksandr Klymenko - RC1D90D3F6C0«Это не война, а мясорубка»
Минные поля, обстрелы и суициды. Репортаж из забытых украинских деревень на линии фронта
«Мы ненавидим вас так же, как укропов»
Патриоты, беженцы и ненависть к России: репортаж из прифронтовых городов Украины
Эльфы против троллей
Прибалтику атакуют кремлевские боты. Их сдерживают «стражи» и украинские легионеры
Порошенко захотел способных поражать цели «далеко в тылу противника» ракет
Радикалы сорвали второй подряд митинг Порошенко и пообещали сорвать третий
An Azeri helps his compatriot, injured during the recent fighting with Armenians, to get the helicopter in the town of Fizully (20 mk. from Iran border) August 7. About 12 percent of Azerbaijan's territories, including Nagorno-Karabakh, is under Armenian occupation - PBEAHUNJNDC«Азербайджанцы думали, что с нами можно шутить»
Войсковая операция или геноцид. Что известно о самом страшном эпизоде карабахской войны
Латвия возвела забор с колючей проволокой на границе с Россией
Все материалы
Экономика
Здоровое падение
Почему экономические кризисы спасают миллионы жизней, но из-за них умирает так много людей
Дурные деньги
Марихуана поднимет экономику Европы. Она поможет развитию технологий и принесет миллиарды
Чужое колесо фортуны
Над отечественным вагоностроением нависла угроза
Американский газ оказался не нужен Европе
Двойная переплата за ЖКХ оказалась нормой для россиян
Tesla снова подорожает
Россиянам станет проще расплачиваться картами
Все материалы
Силовые структуры
«Нормальные люди не улыбаются во время секса»
Создатель первого российского порно — о лазейках в законе, обысках и смерти секс-индустрии
Царица воров
Эта женщина стала легендой преступной России. Ее гениальные кражи восхищают до сих пор
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Российские подростки избежали тюрьмы за нападения на иностранцев в метро
Раскрыта тайна гибели авторитета Жданчика
Силовики нагрянули на московские рынки с рейдами
Казахский киллер 18 лет скрывался от Интерпола и попался в Москве
Все материалы
Наука и техника
«Депортация этого народа превратилась в бойню»
Китайцы сто лет назад резали русских и американцев. Теперь об этом стараются не вспоминать
«Все произошло так внезапно»
Как в НАСА допустили самую страшную катастрофу в истории космонавтики
Рогатые тоже плачут
Как переломить демону хребет мотоциклом: Devil May Cry 5
Раскрыты новые функции следующего поколения iPhone
Названа неизбежная опасность для сердца и сосудов
Модель рухнувшего в Африке «Боинга» захотели сделать безопаснее
Россию назвали «проигравшей военной сверхдержавой»
Все материалы
Спорт
Норвежская ракета
В мировом биатлоне новый король. Он уничтожил Фуркада и выиграл Кубок мира
Фанат выбежал на поле, ударил футболиста и попал за решетку
Зинедин ЗиданЗидан вернулся в «Реал»
Мадридский суперклуб идет на дно. Француз пришел его спасать
Зидан вернулся в «Реал»
Зидан обрадовался возвращению в «Реал»
Макгрегора арестовали
Хабиб Нурмагомедов и Али Абдель-АзизПреступления Аладдина
У менеджера Нурмагомедова скверный характер. А в его прошлом нашли ложь, ФБР и террористов
Все материалы
Культура
«Все попробовали героин, а потом начали умирать»
Группа «Лава» о том, почему культура 90-х вернулась в Россию
Люсьен Фрейд «Девушка с белой собакой», 1950-1951 гг.Цветное месиво и разорванный рот
Эти художники увидели в человеческом теле искореженную войной плоть
«Фельдшеры не узнали ее»
Смерть принцессы Дианы глазами судмедэксперта
На Украине пожалели об отказе от «Евровидения»
У повредившего картину Репина вандала потребуют 20 миллионов рублей
Фильм «Капитан Марвел» о самой сильной женщине показал рекордные сборы
Звезда «Игры престолов» вступилась за голых коллег
Все материалы
Интернет и СМИ
«Пожалейте мужчину. Дайте ему то, в чем он нуждается»
Мусульманок в России учат ублажать мужчин любой ценой. И терпеть унижения
Прощай, оружие!
Легендарный фотограф ненавидел войну и показал ее худшую сторону
Шокированные слишком жестким порно матери снимут порнофильм для детей
Студентка нашла оригинальный способ заставить соседей выносить мусор
Ведущие утреннего шоу случайно обсудили в эфире секс и рассмешили зрителей
Раскрыта стратегия российских троллей на следующих выборах президента США
Забытая жестокость
Боль и радость, страх и отчаяние на снимках лучших фотографов мира
Все материалы
Ценности
«Я занималась феминизмом еще до того, как это стало модно»
Ксения Собчак зарабатывает миллионы, защищает женщин и прощает долги
Март-объект
Как потратиться на женский праздник и не пожалеть об этом
Райский сад, Хищник и прощание с Лагерфельдом
Главные события Недели моды в Париже
Определена лучшая машина для России
Дженнифер Лопес получила на помолвку кольцо за 4,5 миллиона долларов
Британские покупатели заставили продавцов избавиться от одежды с русским матом
Сергея Зверева вызвали в полицию за одиночный митинг на Красной площади
Все материалы
Путешествия
«Вода поднимется по пояс, унося в море крыс»
Боль в суставах, летучие мыши и тупики. Как на самом деле живут венецианцы
«Выпиваем шнапса и летим по темному склону»
Ешь, пей и катайся. Зачем ехать в Тироль
Миражи и агрессия
Россияне на «Газелях» решили пересечь самую большую пустыню мира и выжили
Раскрыто содержание записки о бомбе в российском самолете
Россияне сняли себя на видео перед гибелью в авиакатастрофе
Мать пристыдила авиакомпанию за принуждение кормить ребенка грудью в туалете
Десятки пассажиров пострадали из-за мощной турбулентности
Все материалы
Из жизни
Мэри, которая ушла
Муж утверждал, что жена бросила его и исчезла. 54 года спустя ее тело нашли в его дворе
«Я зарабатывала проституцией, чтобы хоть как-то выжить»
Их насилуют, убивают и травят. На стороне трансгендеров — закон, но не фавелы
«Я просто старик, который ходит в тренажерный зал»
Эти люди выглядят вдвое моложе своих лет и готовы делиться секретами вечной красоты
Парень сделал предложение возлюбленной на глазах у толпы и схлопотал арест
Женщина очнулась после инсульта и начала говорить с русским акцентом
Одноглазая собака удочерила осиротевшую обезьяну
Леопарды подрались и упали в колодец
Все материалы
Agera, подвинься!
На какие ухищрения пойдет Koenigsegg Jesko, чтобы превзойти своего предшественника
Женева-2019: экзотика
Все странное и удивительное с Женевского автосалона
Женева-2019: концепт-кары
Машины из будущего на женевском автосалоне
Женева-2019: суперкары
Самые быстрые и громкие (в прямом смысле слова) новинки самого важного автосалона года
Названы самые угоняемые автомобили России
Стали известны российские цены на обновленный Hyundai Elantra
Toyota отправит на Луну собственный луноход
Все материалы
Дом
«Мама льет ему в уши, а он все слушает»
Родители решили помочь молодой паре с жильем. Это решение изменило всем жизнь
Деловые такие
Жилье в дорогих новостройках резко подешевело. И это еще не конец
Никого нет дома
Этот фотограф знает, как одиночество выглядит со стороны
Назван комфортный для обслуживания ипотеки заработок
В Москве рухнул спрос на съемное жилье
России пообещали большой строительный провал
Под Москвой нашли жилье за 120 тысяч долларов в месяц
Все материалы