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Составлен портрет типичного российского квартиросъемщика

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Более 60 процентов арендаторов квартир в России проживают с партнером или семьей, при этом 57 процентов жильцов не имеют детей. Портрет типичного съемщика составили эксперты портала Domofond.ru в посвященном рынку аренды исследовании (имеется в распоряжении редакции «Ленты.ру»).

Эксперты опросили более двух тысяч арендаторов жилья по всей стране, чтобы выявить их основные характеристики. Выяснилось, что более половины — 54 процента — съемщиков проживают в однокомнатных квартирах, 66 процентов делят жилплощадь с партнером или семьей, чуть больше десяти процентов одновременно с арендной платой вносят платежи по ипотечному кредиту. 57 процентов квартиросъемщиков живут без детей.

Подавляющее большинство — 88 процентов — ищет съемные квартиры с мебелью, но главное при выборе жилья — это состояние комнат и качество ремонта, показали результаты опроса. Этот пункт сочли критичным 82 процента съемщиков. Каждому третьему (32 процентам) неважно, на каком этаже расположено жилье. Любой этаж, кроме первого и последнего, подходит 28 процентам респондентов. Любой, кроме первого, устраивает 22 процента арендаторов.

Еще меньше внимания россияне обращают на материал, из которого построен дом. Он совсем неважен для 57 процентов участников опроса. Треть хотели бы жить в кирпичном здании, монолит набрал шесть процентов голосов, а панель — три процента.

«Более половины опрошенных не обременены ипотечными кредитами и не собираются их брать. Треть намерены оформить ипотеку в будущем и переехать в собственную квартиру», — говорится в предоставленных материалах.

Три четверти респондентов (77 процентов) готовы помимо платы за квартиру оплачивать коммунальные услуги по счетчикам, а каждый пятый (19 процентов) — оплачивать «коммуналку» целиком. 29 процентов не возражают против залога собственнику квартиры на время аренды, а вот работу агентов хотят оплачивать всего десять процентов квартиросъемщиков. Тратить деньги на оплату парковки и услуги консьержа готовы 11 и девять процентов соответственно. Восемь процентов не хотят нести никаких дополнительных расходов.

Ранее сообщалось, что в феврале 2019-го минимальная ставка аренды жилья в Москве составила 20 тысяч рублей в месяц. По такой цене сдается однокомнатный объект в Северном округе, на территории района Коптево.

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