В Госдуме предложили субсидировать ипотеку на вторичное жилье

Семьям с двумя и более детьми, желающим взять ипотеку с субсидированной ставкой, могут разрешить покупку не только первичного, но и вторичного жилья. Соответствующий законопроект внесла на рассмотрение глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева (КПРФ), передает РИА Новости.

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Как отмечает Плетнева, в настоящее время такие семьи могут оформлять ипотеку по ставке до шести процентов годовых только на приобретение готового или строящегося жилья на первичном рынке. Расширение программы позволит большему количеству семей реализовать свое право на жилище, подчеркивает парламентарий.

В пояснительной записке к проекту закона депутат указала, что изменение условий кредитования семей с детьми не потребует дополнительных расходов.

Программа субсидирования ипотечной ставки для семей с детьми была разработана по инициативе президента России Владимира Путина и запущена в январе прошлого года. С 2019-го семьи могут оформить займы по субсидируемой ставке на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как предполагалось изначально.

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