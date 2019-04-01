Ставка по ипотеке обновила максимум

Средневзвешенная ставка по ипотеке в России поднялась до 10,15 процента, это максимальный уровень с августа 2017 года. Об этом в понедельник, 1 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчет Банка России.

Относительно исторического минимума, который был зафиксирован в сентябре-октябре 2018-го, ставки по ипотечным кредитам в России выросли на 0,74 процентных пункта.

При этом объемы выдачи ипотеки продолжают расти. С 1 января по 1 марта 2019 года банки выдали заемщикам 181,5 тысячи кредитов на 392,7 миллиарда рублей, это на 13,1 процента больше, чем за аналогичный период годом ранее. Совокупный портфель ипотечных кредитов достиг к началу марта 6,6 триллиона рублей.

Ранее эксперты компании «Бест-Новострой» проанализировали основные причины, по которым россиянам отказывают в ипотеке. Около четверти таких случаев оказались обусловлены плохой кредитной историей заемщиков, столько же заявок отклоняется из-за сильной закредитованности.

В феврале 2019-го президент Владимир Путин поручил Центробанку и правительству России снизить среднюю ставку по жилищным кредитам в России до восьми процентов годовых. Отчитаться о принятых мерах исполнители должны до января 2020-го.

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