Названы города России с самой выгодной ипотекой

Жителям 75 городов России ипотека обойдется дешевле, чем аренда жилья с параллельным накоплением средств на покупку квартиры, при этом максимальная выгода зафиксирована в Химках, Москве и Махачкале. Об этом говорится в исследовании аналитиков Domofond (есть в редакции «Ленты.ру»).

Исследование показало, что в 75 населенных пунктах выгода от выбора ипотечной стратегии составит от 400 тысяч до 50 миллионов рублей. Значительнее всего сэкономят, предпочтя ипотеку аренде, жители Химок, Москвы и Махачкалы.

По данным аналитиков компании, аренда с параллельным накоплением денег на покупку «однушки» в Химках обойдется в среднем на 49 миллионов рублей дороже, чем приобретение той же квартиры в ипотеку. В Москве арендная стратегия приведет к переплате 23,9 миллиона рублей относительно варианта с ипотекой, для жителей Махачкалы разница составит 7,6 миллиона рублей.

В исследовании учитывалась ситуация, когда в семье работают два человека, получая среднюю для региона зарплату и откладывая половину семейного дохода на выплату ипотеки либо оплату аренды и накопление средств. При этом аналитики считали, что в семье уже имеются денежные средства в размере порядка 20 процентов стоимости однокомнатной квартиры.

«Средняя ставка по ипотеке составляет 9,55 процента, а процент по депозиту — 6 процентов, — говорится в пояснении к исследованию. — Рост стоимости жилья в долгосрочной перспективе [принят] из расчета 6 процентов в год (...) рост цен на аренду — 3 процента [в год]».

Ранее эксперты Национального бюро кредитных историй (НБКИ) рассчитали размер семейного дохода, необходимого для комфортного обслуживания среднего ипотечного кредита. В марте 2019 года показатель составил 71,7 тысячи рублей, увеличившись таким образом за год на 11 процентов.

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