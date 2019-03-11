Назван комфортный для обслуживания ипотеки заработок

Размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита в России, за год к марту 2019-го увеличился почти на 11 процентов — с 64,7 тысячи до 71,7 тысячи рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ), предоставленные редакции «Ленты.ру».

Как выяснили аналитики, больше всех приходится зарабатывать московским ипотечникам — 139 тысяч рублей в месяц. Эксперты исходили из того, что относительно комфортным для заемщика является соотношение ежемесячных платежей по ипотеке к ежемесячным доходам на уровне 1 к 3.

В Московской области семьи ипотечников, желающие сохранять достойный уровень жизни, вынуждены зарабатывать по 103 тысячи рублей в месяц. На третьем месте по данному показателю Санкт-Петербург, где комфортный доход равен 87,7 тысячи рублей. Также в топ-5 по величине необходимого для обслуживания ипотеки дохода вошли Ленинградская область (84,8 тысячи рублей/месяц на семью) и Якутия (83,8 тысячи рублей/месяц).

В свою очередь, наименьшее значение данного показателя было отмечено в Кировской (50,6 тысячи рублей) и Вологодской (51 тысяча рублей) областях, в Алтайском крае (51 тысяча рублей), Курганской области (51,4 тысячи рублей), а также в Удмуртской Республике (51,8 тысячи рублей).

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«За последний год размер рекомендованного семейного дохода заемщика, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита, немного вырос, вернувшись на уровень середины 2017 года, — отмечается в исследовании НБКИ. — По нашему мнению, одной из причин роста рекомендованного дохода, помимо прочего, является рост среднего размера ипотечного кредита, который увеличился прямо пропорционально снижению банками размера первоначального взноса по ипотеке. Таким образом, с одной стороны, доступ граждан к кредитным ресурсам банков несколько упростился, а с другой — выросло тело кредитов и объемы ежемесячных платежей по ним».

В феврале 2019-го президент Владимир Путин поручил правительству и Центробанку принять меры для сокращения средней ставки по ипотечным кредитам до 8 процентов годовых и ниже. Отчитаться о действиях, предпринятых для снижения ипотечной ставки, исполнители должны до 15 января 2020 года.

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