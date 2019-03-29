Долги россиян приблизились к историческому рекорду

Уровень долговой нагрузки россиян в 2019 году может достичь рекордного за пять лет. Об этом сообщила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова, сообщает ТАСС.

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По ее словам, долговая нагрузка населения достигла уровня 9,9 процента. При этом в пиковый 2014 год она была на уровне 10,4 процента. Согласно данным Центробанка, ситуация с долговой нагрузкой во многом связана с ростом необеспеченного потребительского кредитования.

Банк России ранее заявлял, что если текущие темпы роста необеспеченного кредитования сохранятся, то с 1 октября 2019 года регулятор может ввести дифференциацию коэффициентов риска по потребительским кредитам в зависимости от показателя долговой нагрузки.

В то же время долговая нагрузка по ипотеке находится на низком уровне и растет медленно. «Это связно с тем, что ипотека — это долгосрочные кредиты, для которых характерны более низкие процентные ставки, это более комфортный вид кредитования для заемщиков», — сказала Данилова.

Уровень задолженности жителей России по потребительским кредитам за 2018 год стал рекордным за пять лет. Долги россиян за год выросли на 22,8 процента. Общий объем долга граждан в номинальном значении составил почти 15 триллионов рублей.

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