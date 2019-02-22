Россияне окажутся в черных списках

Банк России готовит проект по созданию единого реестра проблемных клиентов с долгами по налогам и не обслуживаемыми задолженностями, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на зампреда ЦБ Василия Поздышева.

По его словам, ЦБ будет поставлять банкам информацию о потенциально проблемных клиентах. Планируется создать автоматизированную базу юридических (а в дальнейшем и физических) лиц «с повышенным видом риска» — «отказников» банков по антиотмывочным критериям, неплательщиков по банковским ссудам более года, а также должников по налоговым платежам. В специальном разделе хотят вести информацию по всем залогам.

Поздышев отметил, что раньше ЦБ никогда не был поставщиком услуг банковскому сектору, поэтому будет необходимо внести изменения в законодательство. Сейчас обсуждаются дополнительные критерии, по которым можно будет попасть в реестр, и правовые механизмы использования базы данных и корректировки информации.

По мнению Центробанка, благодаря распространению подобной информации удастся снизить риски и сократить издержки для каждой конкретной организации. Пока регулятор рассылает списки проблемных клиентов в ручном режиме.

Ранее бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс» сообщало, что микрозаймы портят кредитную историю и снижают вероятность оформить в банке кредит.

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