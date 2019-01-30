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Сбербанк столкнулся с наглыми мошенниками

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Государственный Сбербанк столкнулся с проблемой мошенников, которые обзванивают клиентов банка под видом его сотрудников, используя при этом реальные телефонные номера кредитной организации. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на клиентов и представителей отрасли, которые отмечают высокий уровень подготовки злоумышленников.

Мошенники звонят под видом сотрудников Сбербанка, при этом они уже знают имя и отчество клиента, паспортные данные, а в некоторых случаях даже состояние счета. Звонки проходят с реальных номеров Сбербанка, которые указаны на оборотной стороне выпущенных банком пластиковых карт. Легенда мошенников заключается в том, что они якобы стараются предупредить клиента о попытке несанкционированно списать деньги с карты, для чего спрашивают у клиента кодовое слово и CVV-код (указан на обратной стороне карты).

Более того, особенно въедливым клиентам мошенники доказывают свою реальную связь со Сбербанком тем, что рассылают верификационное сообщение с короткого номера 900, который также закреплен за Сбербанком. Опрошенные изданием эксперты отмечают, что существует множество сервисов, которые за деньги могут подменить номер набора, однако наличие данных о состоянии счета может указывать на то, что у мошенников имеется сообщник внутри самого Сбербанка.

Единственный выход — позвонить в банк самостоятельно и уточнить информацию. Представители Сбербанка признались РБК, что следят за ситуацией, и заверили, что антифрод-система оперативно реагирует на подобные звонки. Вместе с тем клиентов призвали быть более бдительными и в случае чего обращаться в банк напрямую.

Сбербанк на правах крупнейшей финансовой организации страны регулярно сталкивается с атаками хакеров и мошенников. В ноябре хакеры пытались обвалить сетевую инфраструктуру банка с целью хищения данных и парализации работы банка.

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