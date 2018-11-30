На Сбербанк обрушилась серия мощнейших атак

Сбербанк подвергся шести мощнейшим DDoS-атакам за последние два дня. Об этом сообщил заместитель председателя правления организации Станислав Кузнецов. Его слова приводит ТАСС.

По данным Кузнецова, длительность нападений составляла от 27 минут до полутора часов. Преступники провели их через спутник, используя технологию сокрытия адресов.

Серия DDoS-атак проводилась с сотни серверов из шести стран. Кузнецов заявил, что произошедшее вызвало у правления банка «определенное беспокойство».

На исправную работу Сбербанка нападение не повлияло. «Защита и технологии Сбербанка позволяет успешно отражать подобного рода атаки», — заключил заместитель председателя правления.

Ранее Сбербанк заявил о спасении 32 миллиардов рублей со счетов вкладчиков. Эту сумму преступники пытались украсть у клиентов финансовой организации. Транзакции заблокировала система фрод-мониторинга.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!