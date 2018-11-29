Сбербанк отчитался о спасении 32 миллиардов рублей

Специалисты Сбербанка смогли предотвратить кражу со счетов клиентов в общей сложности 32 миллиардов рублей. Сомнительные транзакции заблокировала система фрод-мониторинга, говорится в отчете, опубликованном на сайте банка.

В документе указано, что чаще всего преступники пользуются слабостями рядовых клиентов банка, а не взламывают систему безопасности финансового учреждения. Нередко жертвы сами помогают мошенникам завладеть своими деньгами.

Самым распространенным способом обмана стали «самопереводы» (до 86 процентов всех преступлений). Мошенник представляется, к примеру, покупателем с сайта бесплатных объявлений и просит у жертвы реквизиты карты для перевода денег.

Клиенты банка, не озабоченные вопросами безопасности, могут не только выдать платежную информацию, но и передать преступникам одноразовые пароли. Так мошенники могут снять со счета большие суммы.

Система мониторинга, отслеживающая платежи, анализирует примерно 150 миллионов транзакций в сутки. Специалисты в области кибербезопасности советуют клиентам банков соблюдать осторожность и не передавать свои данные посторонним.

Ранее сообщалось, что 85 процентов банкоматов уязвимы для хакерских атак. По оценкам экспертов, злоумышленники могут похитить данные клиентов и средства в течение 15 минут.

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