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Сбербанк решил отменить комиссии за денежные переводы

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Сбербанк планирует полностью упразднить комиссии за переводы денежных средств внутри банка, для отдельных категорий клиентов их уже отменили, передает ТАСС слова главы банка Германа Грефа.

Он уточнил, что решение о постепенном снижении комиссий до их полной отмены было принято в начале прошлого года. Когда комиссии полностью будут отменены, Греф сказать не смог, отметив, что это длительный процесс.

Пока полностью комиссию за внутренние переводы отменили для крупных клиентов. «Это работодатели, зарплатники. Для них мы все комиссии полностью отменили», — сообщил Греф.

Ранее, 15 января, Центробанк, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минфин признали недопустимыми комиссии за перевод денежных средств между физическими лицами. Ведомства предложили обязать все банки подключиться к системе быстрых платежей (СБП), которую разрабатывает регулятор. В СБП для всех переводов будут единые комиссии в размере от 50 копеек до трех рублей за транзакцию.

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