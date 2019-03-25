Дом
 
Последние новости
Попавшие в засаду боевиков в Сирии российские офицеры погибли
Овечкин пообщался с Трампом
Билан вышел за наградой от Мединского на костылях
Тимошенко раскрыла отношение к лидеру президентской гонки на Украине
Венесуэла отказалась связывать российских военных и угрозы от США
Популярные бренды отрезали этикетки с чужой одежды и перепродали втридорога
Apple представила собственный банк
Зеленский обозначил план возвращения Крыма и Донбасса
Россия приготовилась потерять Байконур
Новости партнеров

Желающих сэкономить на ипотеке отправили на Крайний Север

Перейти в «Мою Ленту»

Лидерами среди регионов России по доступности ипотеки для населения стали Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа, а также Магаданская и Мурманская области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование агентства РИА Рейтинг.

Аналитики учитывали в каждом из регионов долю семей, которые могут выплачивать ежемесячный взнос по взятому на 60-метровую квартиру ипотечному кредиту с первоначальным взносом в 30 процентов, не отказывая себе при этом в повседневных расходах. В результате первую пятерку сформировали регионы, попадающие в зону Крайнего севера.

Первое место в рейтинге занял Ямало-Ненецкий автономный округ, в котором позволить себе ипотеку могут 68,2 процента семей. Второе место досталось Магаданской области, третье занял Ханты-Мансийский округ (61,8 и 55,9 процента семей соответственно).

В пятерку вошли также Ненецкий автономный округ (51,9 процента) и Мурманская область (44,9 процента). «При этом вызывает определенные вопросы качество (в широком смысле) местной недвижимости. Поэтому многие жители северных областей стремятся обзавестись жильем не только в родном регионе, но и в других — для детей или себе на старость», — отмечают авторы рейтинга.

Аутсайдерами рейтинга оказались Чечня, Ингушетия и Дагестан — доля семей, которые могут позволить себе ипотеку, в этих регионах составила 7,8 процента, 8 и 10,3 процента соответственно. В пятерку субъектов федерации с недоступными жилищными кредитами вошли также Крым (13,6 процента) и Севастополь (13,2 процента).

Ранее эксперты Domofond представили собственный рейтинг городов, жителям которых выгоднее купить жилье в ипотеку, чем снимать квартиру и копить на покупку. Тройку лидеров составили Химки, Москва и Махачкала. Выбрав ипотечную стратегию, жители этих городов, по данным исследователей, смогут сэкономить, соответственно, 49, 23,9 и 7,6 миллиона рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Дом»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom.lenta@rambler.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Названо главное условие снижения ставок по ипотеке
Эксперты предупредили о растущих рисках по ипотеке
Названы районы Москвы с самой дешевой ипотекой
«Опасная» ипотека пошла в рост
Другие материалы рубрики
Дом00:04Сегодня

«Хожу в туалет со своим сиденьем для унитаза»

Как жизнь в коммунальной квартире разрушила брак россиянки
09:56Сегодня

В России подешевели комнаты

16:2622 марта

Названо главное условие снижения ставок по ипотеке

11:11Сегодня

Интернет-провайдеры попросили о свободном доступе в дома россиян

Дом00:0422 марта

Восточные блоки

Зачем россияне и украинцы бросают все и переезжают жить в Чехию
00:52Сегодня

Россиянин украл гараж из гаража соседа

12:5021 марта

Закон об ипотечных каникулах приняли в первом чтении

10:24Сегодня

Названы самые культурные города России

Дом00:03 2 марта

Колхозный панк

Дом старого солдата хотели уничтожить. Он начал рисовать, спас свою деревню и прославился
22:1322 марта

Недвижимость Петросяна и Степаненко отправили на экспертизу

01:2821 марта

Любители публичного секса затерроризировали жителей многоэтажки

15:5624 марта

Цена жилья в Новой Москве преодолела психологический рубеж

Россия
«Товарищ Сталин был очень хреновым менеджером»
Почему россияне верят в исторические мифы и не хотят знать правду
«Ломают двери, врываются с отрядом спецназа»
Этих россиян ловят по всей стране и сажают в тюрьму за христианские проповеди
«С детства я ощущала присутствие иного»
Как живут в России люди, верящие в магию и зовущие себя ведьмами и колдунами
Выпусти пар
В России не видят альтернативы курению
Уволенная за фото в купальнике учительница отказалась возвращаться в профессию
Россиянам пообещали тяжелый сезон лесных пожаров
Ребенок в Петербурге провалился под лед Невы
Все материалы
Мир
Трампа оправдали по делу сговора с Россией
Президента и его соратников признали невиновными. Но расследование против них продолжается
Сирия отреагировала на «передачу» Голанских высот Израилю
Венесуэла отказалась связывать российских военных и угрозы от США
Израиль начал наносить удары по целям ХАМАС в секторе Газа
Трамп признал Голанские высоты владением Израиля
«Слава Богу-Императору!»
ЦРУ убивает несогласных, а мусульмане захватывают Европу: во что верят фанаты Трампа
Си Цзиньпин и Владимир ПутинДруг у ворот
Почему дружили и ссорились Россия и Китай — самые могущественные державы Евразии
Все материалы
Бывший СССР
«Работать буду в Европе, а не в этой глупой стране»
На Украине венгры не признают власть Киева. Они хотят отделиться и вернуться на родину
Убитого главу ДНР включили в реестр избирателей на Украине
Здесь был Нурсултан
Назарбаев ушел. Столице Казахстана осталось его имя и мечта о городе будущего
«Мы ненавидим вас так же, как укропов»
Патриоты, беженцы и ненависть к России: репортаж из прифронтовых городов Украины
Зеленский объяснил готовность встать на колени перед Путиным
СБУ назвала алкоголиком выступившего в Москве перебежчика
Бывший сотрудник СБУ признался в работе на Россию
Все материалы
Экономика
Поверили на слово
Россияне не понимают, для чего нужны нотариусы. Но все равно несут им свои деньги
Трансграничный паралич
Институт Гайдара оценил рынок электронной торговли в России
В Европе сочли незаменимым транзит газа через Украину
«Газпром нефть» показала Экологический атлас Печорского моря
Россиянам перекроют доступ к онлайн-казино
Китай назвали замедленной бомбой для мировой экономики
В России собрались резко повысить цену на шампанское
Все материалы
Силовые структуры
Владимир Теплов«С людьми обращался хуже, чем в Освенциме»
Бизнесмен превратил жителей сибирского села в рабов. Его убили за жадность и жестокость
«Руки у него по локоть в крови»
Лидер крупнейшей преступной группировки России сел на 25 лет. В 90-е он правил Петербургом
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
У найденного мертвым в колонии бывшего охранника Кадырова изъяли почки и легкие
Заместитель генпрокурора попал в реанимацию после падения из машины
Рыжего Тарзана обвинили в избиении собственных детей
Помощник депутата изменил голос и выманил у дагестанцев 15 миллионов рублей
Все материалы
Наука и техника
Новинки презентации Apple
Онлайн-кинотеатр, собственный банк и эксклюзив от Спилберга
Одноразовая планета
Ядовитый мусор и пластик отравляют Землю. Почему это уже не остановить?
Твою дивизию
Бандиты захватывают Вашингтон, а вы его защищаете: Tom Clancy’s The Division 2
Apple представила собственный банк
Россия приготовилась потерять Байконур
Восточный лишат «российского Falcon 9»
«Роскосмос» продолжит дырявить в невесомости
Все материалы
Спорт
Отыгрались на соседе
Сборная России разгромила Казахстан. Главные герои — снова Дзюба и Черышев
Тутберидзе рассказала об отсутствии радости от олимпийских медалей
Овечкин пообщался с Трампом
Моуринью отказался считать Зидана настоящим тренером
Российский биатлон обвинили в сливе дезинформации
Бывший хоккеист сборной России признал поездку к президенту бессмысленной
Сейчас вылетит птичка
Бывший чемпион UFC должен был проиграть. Но нокаутировал соперника «ударом Супермена»
Все материалы
Культура
По асфальту белым Мелом
Расизм, кастрация, копы в огне: Гибсон и Вон в новой провокации автора «Костяного томагавка»
Рабы не мы
Двойники-убийцы, тайные тоннели, Америка как империя зла: почему надо смотреть хоррор «Мы»
Адриан Брауэр «Драка крестьян при игре в карты»,1630-1640«Мужья били жен, хозяйки — служанок, родители — детей»
Как дрались и пьянствовали в эпоху Возрождения
Трижды участвовавшая в реалити-шоу Памела Андерсон призвала запретить их
Режиссер «Лиги справедливости» оправдал кровожадность Бэтмена
Шнуров променял «Ленинград» на живопись
Звезду «Игры престолов» обругали за появившиеся спойлеры последнего сезона
Все материалы
Интернет и СМИ
«Что это, проклятие или страшное совпадение?»
Журналисты превратили смерть Началовой в гонку за сенсацией. Зачем они это делают?
Странная привычка пары по смене мест на кровати породила споры в сети
«Она мечтает о великой романтической любви»
Эта девушка живет полной жизнью и любит всем сердцем, несмотря на синдром Дауна
Британец съел на камеру живую рыбу и попал под суд
YouTube-блогер погрыз голову свиньи на глазах у толпы веганов
Патрушев объяснил необходимость устойчивого интернета в России
Росмолодежи разрешили блокировать сайты
Все материалы
Ценности
Latin KingsХорошие плохие мальчики
Они одевались, как ученики элитных школ, и терроризировали Чикаго
Краденый мир
Почему модные дизайнеры все чаще воруют идеи друг у друга
«Есть места, куда принято приходить в одном нижнем белье»
Африканские женщины обожают нескромные вечеринки. Ислам и духи предков им не помеха
Меган Маркл сочла одежду для беременных безвкусной и купила вещей на полмиллиона
Популярные бренды отрезали этикетки с чужой одежды и перепродали втридорога
Обладательница «Оскара» начала торговать БДСМ-бельем
Россияне нашли оправдание своему пристрастию к спиртному
Все материалы
Путешествия
«Приставят нож и заберут все ценное»
Россияне пересекли африканскую пустыню на «Газелях». С чем им пришлось столкнуться?
Миражи и агрессия
Россияне на «Газелях» решили пересечь самую большую пустыню мира и выжили
Полярное сияние. Вид из НорвегииДостучались до небес
Лютый холод, толпы китайцев и бешеные цены. Что ждет туриста на Крайнем Севере
Британская компания предложила путешественникам тур по Донбассу
Авиапассажир напился и помочился на чемодан незнакомки
Потерпевший бедствие круизный лайнер прибыл в порт Норвегии
Топ-модель смешала таблетки с алкоголем и в беспамятстве ударила стюардессу
Все материалы
Из жизни
«Россия остается для них загадочной далекой страной»
История россиянки о жизни во Франции
«Приходится делать вещи, от которых страшно»
Защитники животных и браконьеры ведут жестокую войну. В ней гибнут не только звери
Бумажный след
Убийство отца прокурора не могли раскрыть 80 лет. Все изменил случайный снимок
Акула снова напала на купальщика на Большом барьерном рифе
Новой «Мисс Москва» вручат запасную корону вместо сломанной
Мальчик попрыгал на кровати и сломал бедро пополам
Энтомолог позволил личинкам паразита расти внутри себя
Все материалы
Мой маленький Velar
Новый Range Rover Evoque: модный аксессуар или автомобиль с большой буквы?
Poloвозрелый
Близкое знакомство с компактным кроссовером Volkswagen T-Cross
Все о новом Cayenne Coupe
Porsche внезапно сделали Cayenne еще более спортивным
Тест-драйв гигантского кроссовера BMW
Первая встреча с семиместным вседорожником BMW X7
«АвтоВАЗ» придумал 17 улучшений для Lada 4x4
Skoda Kodiaq станет пикапом
Mazda обновила кроссовер CX-9 в России
Все материалы
Дом
«Хожу в туалет со своим сиденьем для унитаза»
Как жизнь в коммунальной квартире разрушила брак россиянки
Восточные блоки
Зачем россияне и украинцы бросают все и переезжают жить в Чехию
Глазами ребенка
Этот японский фотограф снимает города и возвращает зрителей в детство
В России подешевели комнаты
Интернет-провайдеры попросили о свободном доступе в дома россиян
Россиянин украл гараж из гаража соседа
Названы самые культурные города России
Все материалы