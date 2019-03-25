Желающих сэкономить на ипотеке отправили на Крайний Север

Лидерами среди регионов России по доступности ипотеки для населения стали Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа, а также Магаданская и Мурманская области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование агентства РИА Рейтинг.

Аналитики учитывали в каждом из регионов долю семей, которые могут выплачивать ежемесячный взнос по взятому на 60-метровую квартиру ипотечному кредиту с первоначальным взносом в 30 процентов, не отказывая себе при этом в повседневных расходах. В результате первую пятерку сформировали регионы, попадающие в зону Крайнего севера.

Первое место в рейтинге занял Ямало-Ненецкий автономный округ, в котором позволить себе ипотеку могут 68,2 процента семей. Второе место досталось Магаданской области, третье занял Ханты-Мансийский округ (61,8 и 55,9 процента семей соответственно).

В пятерку вошли также Ненецкий автономный округ (51,9 процента) и Мурманская область (44,9 процента). «При этом вызывает определенные вопросы качество (в широком смысле) местной недвижимости. Поэтому многие жители северных областей стремятся обзавестись жильем не только в родном регионе, но и в других — для детей или себе на старость», — отмечают авторы рейтинга.

Аутсайдерами рейтинга оказались Чечня, Ингушетия и Дагестан — доля семей, которые могут позволить себе ипотеку, в этих регионах составила 7,8 процента, 8 и 10,3 процента соответственно. В пятерку субъектов федерации с недоступными жилищными кредитами вошли также Крым (13,6 процента) и Севастополь (13,2 процента).

Ранее эксперты Domofond представили собственный рейтинг городов, жителям которых выгоднее купить жилье в ипотеку, чем снимать квартиру и копить на покупку. Тройку лидеров составили Химки, Москва и Махачкала. Выбрав ипотечную стратегию, жители этих городов, по данным исследователей, смогут сэкономить, соответственно, 49, 23,9 и 7,6 миллиона рублей.

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