Названо главное условие снижения ставок по ипотеке

Ставки по жилищным кредитам в России могут уменьшиться до восьми процентов годовых и ниже при замедлении инфляции до четырех процентов. Такое мнение высказала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу, 22 марта, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

«Наши расчеты показывают, что при достижении четырехпроцентной инфляции, при снижении риск-премий ипотечные ставки могут сложиться на уровне около восьми процентов и даже ниже», — цитирует главу Центробанка издание.

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Набиуллина добавила, что цель Центробанка — создание макроэкономических условий, позволяющих добиться замедления инфляции. Монетарная политика банка направлена именно на то, чтобы сократить темпы повышения цен, подчеркнула Набиуллина. «Она работает на ту цель, чтобы ставки по ипотеке снижались», — сказала председатель Центробанка.

Принять меры для сокращения средней ставки по ипотечным кредитам до восьми процентов годовых и ниже Центробанку и правительству в конце февраля 2019-го поручил президент Владимир Путин. Отчитаться о действиях, предпринятых для снижения ипотечной ставки, исполнители должны до 15 января 2020 года.

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