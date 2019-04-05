Медведев продлил льготную ставку по ипотеке

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о предоставлении льгот на ипотечные кредиты. Об этом сообщает газета «Известия» в пятницу, 5 апреля.

Согласно документу, семьи с двумя и более детьми могут оформить займы по субсидируемой ставке шесть процентов годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас. Заемщики, которые уже имеют рефинансированные кредиты, смогут еще раз воспользоваться этой услугой.

«В правительстве считают, что корректировка программы госсубсидирования ипотечной ставки более радикально повысит спрос на льготные кредиты», — пишет издание.

Накануне Медведев анонсировал увеличение зарплат научных сотрудников. По его словам, на эти цели правительство направит почти 5,3 миллиарда рублей. Еще 3,7 миллиарда пойдут на завершение строительства и реконструкции 19 образовательных и научных организаций.

Программа субсидирования ипотечной ставки для семей с детьми была разработана по инициативе президента Владимира Путина и запущена в январе 2018 года.

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