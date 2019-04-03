В крупных городах России выросли цены на вторичное жилье

По итогам первого квартала 2019 года вторичное жилье подорожал в 65 из 69 городов России с населением свыше 300 тысяч человек. Об этом свидетельствуют материалы портала «Мир квартир», поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Средняя стоимость «квадрата» неновой недвижимости в крупных муниципалитетах к концу марта достигла 59 тысяч рублей, подсчитали аналитики. Средняя цена квартиры составила 3,4 миллиона рублей.

Самая дорогая «вторичка» по-прежнему предлагается покупателям в Москве — 13,2 миллиона рублей за квартиру в среднем. На втором месте по стоимости бывшего в употреблении жилья — Санкт-Петербург (8,4 миллиона рублей). Третье место у Сочи (7,2 миллиона рублей).

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В список городов с самой доступной вторичной недвижимостью попали Магнитогорск (1,6 миллиона рублей за квартиру), Нижний Тагил (1,8 миллиона рублей) и Курган (1,9 миллиона рублей).

По наблюдениям экспертов, в начале 2019-го быстрее всего росло в цене вторичное жилье во Владивостоке и Набережных Челнах — «квадрат» в этих городах подорожал на девять и 12 процентов соответственно. Снижение стоимости отмечено только в Ленинградской области — там квадратный метр «вторички» подешевел на два процента.

«Покупатели были достаточно активны в первые три месяца года. Возможно, ажиотаж на первичном рынке подогрел ситуацию и на "вторичке", — отмечают в «Мире квартир». — Увеличение общей стоимости предложения в основном идет за счет вымывания с рынка объектов небольшой площади. Особенно это заметно на примере Москвы, где средний "квадрат" слегка подешевел, а средняя квартира подорожала».

Ранее в апреле сообщалось о росте цен на новое жилье в крупных городах России — в среднем стоимость квадратного метра новостроек за первый квартал увеличилась на два процента, а общий бюджет покупки прибавил три процента.

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