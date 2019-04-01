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В крупных городах России подорожало жилье

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В первом квартале 2019 года цены на российском рынке новостроек росли. Об этом свидетельствуют материалы портала «Мир квартир», поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Удорожание строящегося жилья аналитики выявили в 53 из 69 городов с населением более 300 тысяч человек. В среднем по стране стоимость квадратного метра увеличилась на 2 процента, а общий бюджет покупки прибавил 3 процента.

Самые высокие цены на новое жилье традиционно зафиксированы в Москве — 205 тысяч рублей за среднестатистический «квадрат» и 12 миллионов рублей за квартиру в типовой новостройке. В Санкт-Петербурге аналогичные показатели равны 122 тысячам и 7,4 миллиона рублей. В Сочи новая квартира в среднем стоит 6,5 миллиона рублей, квадратный метр — почти 110 тысяч рублей.

В аутсайдерах по цене жилья — Магнитогорск, где среднюю квартиру в новостройке можно купить за 1,5 миллиона рублей. Местный «квадрат» оценивается в среднем в 30 тысяч рублей. Также недорогую недвижимость можно найти в Брянске, Саратове и Орле — в этих городах за квартиру в новом доме в среднем просят около двух миллионов рублей.

«За первые три месяца года всего в 16 городах из 69 исследованных квадратный метр подешевел, при этом в пяти из них на уровне погрешности. Средняя стоимость новостройки снизилась в 17 городах (в четырех из них — на уровне погрешности)», — отмечается в предоставленных материалах.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2019-го доля россиян, считающих, что цены на жилье в стране в ближайшие три месяца вырастут, уменьшилась с 52 до 45 процентов. Снижения стоимости квадратных метров во втором квартале ожидают 14 процентов граждан.

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