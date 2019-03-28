В Москве снизилась доступность жилья

По итогам 2018-го коэффициент доступности столичных новостроек для покупателей снизился на 15 процентов из-за падения доходов горожан и быстрого роста цен на первичном рынке жилья. Об этом говорится в материалах компании «Метриум», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Коэффициент доступности новостроек, рассчитанный экспертами, показывает, сколько лет нужно московской семье со средним доходом откладывать на квартиру со средней ценой в новостройке комфорт-класса в Москве (без учета присоединенных территорий). Для этого соотносится чистый годовой доход семьи со стоимостью такого объекта.

По данным «Метриум», в 2018 году московская семья заработала порядка 1,03 миллиона рублей (около 61 тысячи рублей в месяц на одного человека) за вычетом прожиточного минимума (порядка 18 тысяч рублей в месяц на члена семьи). Совокупный чистый доход граждан сократился на четыре процента по сравнению с показателем за 2017-й (1,074 миллиона рублей).

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При этом средняя стоимость квартиры комфорт-класса в Москве в четвертом квартале 2018-го достигла 9,67 миллиона рублей — против 8,77 миллиона в конце 2017-го. Таким образом, за год среднестатистическое жилье подорожало на десять процентов.

Коэффициент доступности жилья в столице к началу 2019-го составил 9,39 (год назад — 8,17). Срок накопления на среднестатистическую новую квартиру увеличился до девяти лет и пяти месяцев (годом ранее — восемь лет и два месяца).

Ранее в марте сообщалось, что в первом квартале 2019-го доля россиян, ожидающих роста цен на жилье в стране, уменьшилась с 52-х до 45 процентов. Как выяснили аналитики, снижение стоимости квадратных метров во втором квартале 2019-го прогнозируют 14 процентов граждан. Увеличилось число людей, полагающих, что цены останутся на прежнем уровне: если в декабре 2018 года таких было 35 процентов, то в марте 2019-го — 41 процент.

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