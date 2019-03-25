Дом
 
Последние новости
Попавшие в засаду боевиков в Сирии российские офицеры погибли
Порошенко отговорил украинцев вставать на колени перед Путиным
Адвоката предполагаемой любовницы Трампа арестовали
Увольнение учительницы за фото в купальнике признали ошибкой
В России вынесли первое наказание за вовлечение несовершеннолетних в митинги
США ответят России «технологией будущего»
Овечкин пообщался с Трампом
Билан вышел за наградой от Мединского на костылях
Тимошенко раскрыла отношение к лидеру президентской гонки на Украине
Новости партнеров

Москвичи начали покидать город

Перейти в «Мою Ленту»

На долю москвичей, уезжающих из города на время или навсегда, приходится 32 процента всех выставленных в аренду квартир столицы. Об этом говорится в материалах агентства «Инком-Недвижимость» (есть в редакции «Ленты.ру»).

За год объем предложения от уезжающих из города москвичей вырос на четыре процентных пункта. В качестве одной из причин такой динамики аналитики компании называют поиск альтернативных вариантов заработка. «[В столице зафиксирован] тренд на увеличение численности материально неустроенных горожан. Нужда заставляет искать способы заработка, в том числе и за счет сдачи жилплощади внаем», — говорится в материалах «Инкома».

По статистике компании, пять процентов уезжающих из города квартирных хозяев получают образование за рубежом, 17 процентов нашли работу в другой стране. Еще 19 процентов уезжают по семейным обстоятельствам, 24 процента — это люди, рассчитывающие построить бизнес (преимущественно фермерский) в провинции. Оставшиеся 35 процентов приходится на пенсионеров, которые сдают жилье в Москве, чтобы обеспечить себя, переезжая при этом к родственникам, на дачу, в деревню или маленький город.

Ранее эксперты портала «Мир Квартир» провели исследование рынка найма жилья и выявили, что во многих городах России владельцы квартир готовы предоставить свою недвижимость для временного проживания бесплатно или за символическую плату. Как правило, такие квартирные хозяева сдают жилье за оплату ЖКХ, услуги по ремонту, уходу за больными или помощь по хозяйству.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Дом»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom.lenta@rambler.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Названы районы Москвы с самым дешевым съемным жильем
Каждая вторая съемная квартира в Москве досталась владельцам бесплатно
Москвичи по-новому распорядились излишками жилья
Каждый пятый московский арендатор оказался арендодателем
Другие материалы рубрики
Дом00:05Сегодня

Зашли издалека

Квартиры за МКАДом дорожают. Почему их продолжают покупать?
16:2622 марта

Названо главное условие снижения ставок по ипотеке

22:5325 марта

Желающих сэкономить на ипотеке отправили на Крайний Север

20:2625 марта

Ипотечным ставкам предрекли скорый рост

Дом00:0223 марта

Глазами ребенка

Этот японский фотограф снимает города и возвращает зрителей в детство
12:5021 марта

Закон об ипотечных каникулах приняли в первом чтении

11:1125 марта

Интернет-провайдеры попросили о свободном доступе в дома россиян

01:2821 марта

Любители публичного секса затерроризировали жителей многоэтажки

Дом00:03 2 марта

Колхозный панк

Дом старого солдата хотели уничтожить. Он начал рисовать, спас свою деревню и прославился
10:2425 марта

Названы самые культурные города России

09:5625 марта

В России подешевели комнаты

15:5624 марта

Цена жилья в Новой Москве преодолела психологический рубеж

Россия
«Товарищ Сталин был очень хреновым менеджером»
Почему россияне верят в исторические мифы и не хотят знать правду
«Ломают двери, врываются с отрядом спецназа»
Этих россиян ловят по всей стране и сажают в тюрьму за христианские проповеди
«С детства я ощущала присутствие иного»
Как живут в России люди, верящие в магию и зовущие себя ведьмами и колдунами
Выпусти пар
В России не видят альтернативы курению
Уволенная за фото в купальнике учительница отказалась возвращаться в профессию
Россиянам пообещали тяжелый сезон лесных пожаров
Ребенок в Петербурге провалился под лед Невы
Все материалы
Мир
Трампа оправдали по делу сговора с Россией
Президента и его соратников признали невиновными. Но расследование против них продолжается
Адвоката предполагаемой любовницы Трампа арестовали
США оценили российские шаги по Сирии
Попавшие в засаду боевиков в Сирии российские офицеры погибли
Венесуэла отказалась связывать российских военных и угрозы от США
Сирия отреагировала на «передачу» Голанских высот Израилю
Трамп признал Голанские высоты владением Израиля
Все материалы
Бывший СССР
«Работать буду в Европе, а не в этой глупой стране»
На Украине венгры не признают власть Киева. Они хотят отделиться и вернуться на родину
Убитого главу ДНР включили в реестр избирателей на Украине
Здесь был Нурсултан
Назарбаев ушел. Столице Казахстана осталось его имя и мечта о городе будущего
«Мы ненавидим вас так же, как укропов»
Патриоты, беженцы и ненависть к России: репортаж из прифронтовых городов Украины
Зеленский объяснил готовность встать на колени перед Путиным
СБУ назвала алкоголиком выступившего в Москве перебежчика
Бывший сотрудник СБУ признался в работе на Россию
Все материалы
Экономика
Поверили на слово
Россияне не понимают, для чего нужны нотариусы. Но все равно несут им свои деньги
Трансграничный паралич
Институт Гайдара оценил рынок электронной торговли в России
В Европе сочли незаменимым транзит газа через Украину
«Газпром нефть» показала Экологический атлас Печорского моря
Россиянам перекроют доступ к онлайн-казино
Китай назвали замедленной бомбой для мировой экономики
В России собрались резко повысить цену на шампанское
Все материалы
Силовые структуры
Владимир Теплов«С людьми обращался хуже, чем в Освенциме»
Бизнесмен превратил жителей сибирского села в рабов. Его убили за жадность и жестокость
«Руки у него по локоть в крови»
Лидер крупнейшей преступной группировки России сел на 25 лет. В 90-е он правил Петербургом
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
У найденного мертвым в колонии бывшего охранника Кадырова изъяли почки и легкие
Заместитель генпрокурора попал в реанимацию после падения из машины
Рыжего Тарзана обвинили в избиении собственных детей
Помощник депутата изменил голос и выманил у дагестанцев 15 миллионов рублей
Все материалы
Наука и техника
Новинки презентации Apple
Онлайн-кинотеатр, собственный банк и эксклюзив от Спилберга
Одноразовая планета
Ядовитый мусор и пластик отравляют Землю. Почему это уже не остановить?
Твою дивизию
Бандиты захватывают Вашингтон, а вы его защищаете: Tom Clancy’s The Division 2
США ответят России «технологией будущего»
Россия приготовилась потерять Байконур
Apple представила собственный банк
«Роскосмос» продолжит дырявить в невесомости
Все материалы
Спорт
Мартен ФуркадПадение в пропасть
Проблемы России и провал Фуркада — чем завершился биатлонный сезон
Тутберидзе рассказала об отсутствии радости от олимпийских медалей
Овечкин пообщался с Трампом
Моуринью отказался считать Зидана настоящим тренером
Российский биатлон обвинили в сливе дезинформации
Бывший хоккеист сборной России признал поездку к президенту бессмысленной
Отыгрались на соседе
Сборная России разгромила Казахстан. Главные герои — снова Дзюба и Черышев
Все материалы
Культура
По асфальту белым Мелом
Расизм, кастрация, копы в огне: Гибсон и Вон в новой провокации автора «Костяного томагавка»
Рабы не мы
Двойники-убийцы, тайные тоннели, Америка как империя зла: почему надо смотреть хоррор «Мы»
Адриан Брауэр «Драка крестьян при игре в карты»,1630-1640«Мужья били жен, хозяйки — служанок, родители — детей»
Как дрались и пьянствовали в эпоху Возрождения
Трижды участвовавшая в реалити-шоу Памела Андерсон призвала запретить их
Режиссер «Лиги справедливости» оправдал кровожадность Бэтмена
Шнуров променял «Ленинград» на живопись
Звезду «Игры престолов» обругали за появившиеся спойлеры последнего сезона
Все материалы
Интернет и СМИ
«Что это, проклятие или страшное совпадение?»
Журналисты превратили смерть Началовой в гонку за сенсацией. Зачем они это делают?
Странная привычка пары по смене мест на кровати породила споры в сети
«Она мечтает о великой романтической любви»
Эта девушка живет полной жизнью и любит всем сердцем, несмотря на синдром Дауна
Британец съел на камеру живую рыбу и попал под суд
YouTube-блогер погрыз голову свиньи на глазах у толпы веганов
Патрушев объяснил необходимость устойчивого интернета в России
Росмолодежи разрешили блокировать сайты
Все материалы
Ценности
Latin KingsХорошие плохие мальчики
Они одевались, как ученики элитных школ, и терроризировали Чикаго
Краденый мир
Почему модные дизайнеры все чаще воруют идеи друг у друга
«Есть места, куда принято приходить в одном нижнем белье»
Африканские женщины обожают нескромные вечеринки. Ислам и духи предков им не помеха
Меган Маркл сочла одежду для беременных безвкусной и купила вещей на полмиллиона
Популярные бренды отрезали этикетки с чужой одежды и перепродали втридорога
Обладательница «Оскара» начала торговать БДСМ-бельем
Россияне нашли оправдание своему пристрастию к спиртному
Все материалы
Путешествия
«Приставят нож и заберут все ценное»
Россияне пересекли африканскую пустыню на «Газелях». С чем им пришлось столкнуться?
Миражи и агрессия
Россияне на «Газелях» решили пересечь самую большую пустыню мира и выжили
Полярное сияние. Вид из НорвегииДостучались до небес
Лютый холод, толпы китайцев и бешеные цены. Что ждет туриста на Крайнем Севере
Британская компания предложила путешественникам тур по Донбассу
Авиапассажир напился и помочился на чемодан незнакомки
Потерпевший бедствие круизный лайнер прибыл в порт Норвегии
Топ-модель смешала таблетки с алкоголем и в беспамятстве ударила стюардессу
Все материалы
Из жизни
«Россия остается для них загадочной далекой страной»
История россиянки о жизни во Франции
«Приходится делать вещи, от которых страшно»
Защитники животных и браконьеры ведут жестокую войну. В ней гибнут не только звери
Бумажный след
Убийство отца прокурора не могли раскрыть 80 лет. Все изменил случайный снимок
Акула снова напала на купальщика на Большом барьерном рифе
Новой «Мисс Москва» вручат запасную корону вместо сломанной
Мальчик попрыгал на кровати и сломал бедро пополам
Энтомолог позволил личинкам паразита расти внутри себя
Все материалы
Мой маленький Velar
Новый Range Rover Evoque: модный аксессуар или автомобиль с большой буквы?
Poloвозрелый
Близкое знакомство с компактным кроссовером Volkswagen T-Cross
Все о новом Cayenne Coupe
Porsche внезапно сделали Cayenne еще более спортивным
Тест-драйв гигантского кроссовера BMW
Первая встреча с семиместным вседорожником BMW X7
«АвтоВАЗ» придумал 17 улучшений для Lada 4x4
Skoda Kodiaq станет пикапом
Mazda обновила кроссовер CX-9 в России
Все материалы
Дом
Зашли издалека
Квартиры за МКАДом дорожают. Почему их продолжают покупать?
Глазами ребенка
Этот японский фотограф снимает города и возвращает зрителей в детство
«Хожу в туалет со своим сиденьем для унитаза»
Как жизнь в коммунальной квартире разрушила брак россиянки
Москвичи начали покидать город
Желающих сэкономить на ипотеке отправили на Крайний Север
Ипотечным ставкам предрекли скорый рост
Интернет-провайдеры попросили о свободном доступе в дома россиян
Все материалы