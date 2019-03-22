В России нашли десятки бесплатных квартир

Жители многих городов России готовы предоставить свои квартиры для временного проживания за символическую плату или бесплатно — в обмен на разного рода услуги. Об этом говорится в материалах портала «Мир Квартир» (есть в редакции «Ленты.ру»).

Аналитики портала отмечают, что объявления такого рода публикуют жители различных городов России. Так, жители двух городов в Ивановской области предлагают свои квартиры в аренду в обмен на оплату коммунальных услуг. Сверх той суммы, которая будет указана в квитанциях коммунальщиков, владельцы жилья готовы довольствоваться платой в 1-1,5 тысячи рублей в месяц. По цене от двух до трех тысяч рублей в месяц арендаторам предлагаются квартиры в Петрозаводске, Калужской области, Владимире, в Омской и Архангельской областях.

В материалах «Мир Квартир» подчеркивается, что не менее активно владельцы квартир по всей России предлагают пожить у них бесплатно. Так, однокомнатной квартирой в поселке Ворошиловский Воронежской области можно пользоваться при условии, если жилец поклеит обои, которые купит хозяйка. Похожие условия предлагают арендаторам владельцы квартир в Челябинской, Тульской, Кемеровской и Кировской областях.

В число распространенных видов бартера, отмечают аналитики портала, входят уход за пожилыми родственниками, а также помощь по хозяйству в обмен на проживание. Такие варианты предлагаются, в частности, жителями Ярославля, Вологодской и Новгородской областей, а также Республики Карелия.

«Сам бываю дома редко, — приводится в материалах пример одного из подобных объявлений. — В квартире хороший ремонт и есть вся необходимая бытовая техника». В качестве условия владелец квартиры указал поддержание чистоты и порядка в доме, он готов видеть в качестве жильца молодую девушку без детей и животных.

Ранее эксперты портала Domofond изучили характеристики типичных российских квартиросъемщиков. По их данным, более 60 процентов арендаторов жилья в стране находятся в официальном либо гражданском браке. В большинстве случаев это бездетные пары. 77 процентов квартиросъемщиков готовы помимо арендной платы оплачивать коммунальные услуги по счетчикам, 19 процентов не против взять на себя «коммуналку» целиком.

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