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Квартиры в России начали продавать вместе с жильцами

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В России резко пошла в рост доля предложения вторичных квартир, выставленных на продажу вместе с жильцами. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы компании Century 21.

Причиной такой тенденции в компании называют чрезмерную ипотечную активность россиян. «Раньше [банки] старались доводить процесс до логического завершения, квартир с зарегистрированными жильцами [на рынке] практически не существовало», — комментирует новый тренд коммерческий директор Century 21 Игорь Бабкин, добавляя, что из-за ипотечного бума на фоне снижения доходов населения залоговые квартиры все чаще стали переходить в собственность банков.

В случае изъятия квартиры банком квартира реализуется с торгов, отмечают в компании, однако если покупатель не находится, недвижимость переходит на баланс банка, который занимается реализацией самостоятельно. В такой ситуации, подчеркивает Бабкин, банк может выставить квартиру на продажу, не добиваясь выселения старых владельцев и снятия их с регистрационного учета, — эта схема применяется для снижения судебных издержек.

С ростом объемов ипотечной задолженности банки все чаще прибегают к такому варианту, подчеркивают в Century 21. Квартиры с жильцами реализуются на 20-30 процентов дешевле рыночной стоимости, при этом выселением жильцов и снятием их с регистрационного учета занимается уже новый собственник.

По оценке аналитиков компании, доля квартир, выставленных на продажу вместе с жильцами, к началу 2019 года уже достигла двух процентов всего вторичного предложения, а к 2021 году показатель способен увеличиться в пять раз.

В конце 2018 года сообщалось о случае, когда неработающий москвич выставил на продажу квартиру вместе с проживающей там 82-летней матерью. Квартиру пенсионерка получила от предприятия, на котором работала, однако затем она попросила сына приватизировать недвижимость и записать ее на себя. Помимо этой квартиры, у женщины есть дом в деревне, но он не приспособлен для постоянного проживания.

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