Петросян сдаст квартиру вместе с живущей там Степаненко

В Хамовническом суде Москвы прошло заседание о разделе имущества юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко, после которого адвокат Петросяна выступил с заявлением о квартире своего подзащитного, где проживает его бывшая супруга. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По словам юриста, средств на тех счетах Петросяна, которые не были арестованы в ходе процесса по разделу имущества, не хватает на то, чтобы оплачивать коммунальные расходы в квартире, где до сих пор проживает Елена Степаненко.

«Мы в суде предложили представителю Степаненко платить самой за себя, однако мы получили отказ. После этого Евгений Ваганович принял решение сдать эту квартиру в аренду для того, чтобы жильцы смогли окупать не только ту коммуналку, которая там есть, но и чтобы хватало на жизнь самой Степаненко. И он готов сдать эту квартиру с народной артисткой, живущей там, в ближайшее время», — заявил Жорин.

Еще до развода артистов стало известно, что задолженность по ЖКУ в квартирах, принадлежащих паре, достигла полумиллиона рублей. Как подчеркивал защитник Петросяна, львиная доля этой задолженности относится к квартире в центре Москвы, в которой проживает Степаненко.

Петросян и Степаненко развелись 16 ноября 2018 года. Комментируя это событие, Сергей Жорин подчеркнул, что Степаненко всячески стремилась затянуть расторжение брака. «Мы считаем [развод] маленькой, но важной победой. Евгений Ваганович отныне официально стал холостяком», — заявил юрист. Раздел имущества пары юмористов был выделен в отдельное дело, слушания по которому продолжаются и после развода.

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