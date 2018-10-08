Степаненко потеряла состояние из-за огромного долга за ЖКУ в квартире Петросяна

Суд удовлетворил ходатайство об аресте счетов Елены Степаненко, поданное адвокатом Евгения Петросяна Сергеем Жориным. Об этом Жорин рассказал в интервью «Московскому Комсомольцу».

Адвокат отметил, что задолженность за ЖКУ в квартирах, принадлежащих чете артистов, исчисляется суммой порядка пятисот тысяч рублей. «Речь идет о большой сумме, — подчеркнул Жорин. — Причем львиная доля этих денег уходила как раз на оплату коммуналки за квартиру, где живет Степаненко. Это самый дорогой актив».

По словам юриста, в начале бракоразводного процесса Петросян был против блокировки счетов супруги, но изменил решение из-за накопленных Степаненко долгов за ЖКУ в принадлежащей сатирику квартире. «Елена Григорьевна живет в самой большой, дорогой квартире, которая оформлена на Петросяна. Мало того, что она не пускает туда Евгения Вагановича, но отказывается оплачивать коммунальные услуги», — рассказал изданию адвокат.

«Она не учла, что рубила сук, на котором сидела вместе с Евгением Вагановичем. В итоге она отпилила сук, но упала сама», — подчеркнул Жорин.

По словам юриста, ходатайство о блокировке счетов Степаненко было подано им в начале октября. В понедельник, 8 октября, суд удовлетворил ходатайство. «У Степаненко заблокировали не только счета, но арестованы все вклады, депозиты и ячейки», — добавил Жорин.

Ранее адвокат Степаненко Елена Забралова сообщила о том, что ее подзащитную не устраивает предложенный Петросяном вариант раздела имущества. Артист предлагал жене забрать одну большую квартиру. «Там находится его сцена, вещи, библиотека, — рассказала Забралова. — Теперь Евгению Вагановичу она не нужна. Это было его основное условие мирового соглашения — чтобы Степаненко забрала эту квартиру, ведь она стоит почти половину от стоимости всего имущества. Зачем ей чужой музей? На какие деньги ей его содержать?»

Развод четы юмористов был инициирован Еленой Степаненко летом 2018 года. Артисты женаты с середины 1980-х, пара составляла творческой тандем и часто выступала на сцене вместе.

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