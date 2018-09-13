Петросяну удалось проникнуть в занимаемую Степаненко квартиру

Юморист Евгений Петросян зашел в квартиру, где проживает Елена Степаненко, и приступил к описи совместно нажитого имущества. Об этом сообщает Rambler News Service.

Адвокат Петросяна Сергей Жорин отметил, что его подзащитный впервые после начала бракоразводного процесса смог попасть в квартиру, занимаемую супругой. Юмориста сопровождали двое приставов, в присутствии которых началась опись имущества.

Жорин подчеркнул, что и Елена Степаненко, и ее адвокат Елена Забралова были уведомлены о времени начала описи, однако к этому моменту женщины в квартире не появились.

Стоимость квартиры, пишет RNS, оценивается в 50 процентов всего совместно нажитого супругами имущества. Недвижимость записана на Петросяна, однако фактически в ней проживает Степаненко. В этой квартире находится и большая часть спорного имущества четы юмористов, включая картины, редкие книги и антиквариат.

Ранее, 7 сентября, Забралова, адвокат Степаненко, рассказала СМИ о том, что ее подзащитная отказалась пойти на вариант раздела имущества, предложенный супругом. Петросян предлагал жене забрать большую квартиру, оборудованную под собственный музей. «Там находится его сцена, вещи, библиотека, — рассказала адвокат. — Теперь Евгению Вагановичу она не нужна. Это было его основное условие мирового соглашения — чтобы Степаненко забрала эту квартиру, ведь она стоит почти половину от стоимости всего имущества. Зачем ей чужой музей? На какие деньги ей его содержать?»

Информация о разводе артистов просочилась в СМИ 3 августа, хотя иск был подан Степаненко еще в июле. Позднее Петросян подал встречный иск. «Иск Степаненко написан некорректно: в шапке документа она просит расторгнуть брак и разделить имущество, но в описательной части слишком увлекается разделом имущества и забывает о расторжении брака», — отметил тогда Сергей Жорин.

Степаненко и Петросян женаты с середины 1980-х годов. Юмористы регулярно выступали на сцене вместе.

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