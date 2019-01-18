Помощница Петросяна пожаловалась на травлю в сети из-за его развода

Помощница Евгения Петросяна Татьяна Брухунова пожаловалась на травлю в социальных сетях. Свое обращение к недоброжелателям она опубликовала в Instagram.

Девушка страдает от проявлений злобы со стороны комментаторов. Они считают ее разлучницей, разрушившей брак Петросяна и Степаненко. «Косоглазая, сутулая, слепая, уродина, крокодил, проститутка», — перечислила Брухунова оскорбления, которые используют подписчики по отношению к ней.

Она попросила недоброжелателей оставить свои реплики при себе. «Уходите, пожалуйста, отписывайтесь!» — предложила девушка.

Сколько злости меня сейчас окружает! Объемы зашкаливают! Косоглазая, сутулая, слепая, уродина, крокодил, проститутка... и это только те эпитеты, что не содержат унижений и брани. Люди, что с вами? Для чего вы пришли сюда? Разве я звала вас? Оставьте, пожалуйста, свои доморощенные советы и комментарии при себе! Они мне не нужны! Уходите, пожалуйста, отписывайтесь! #опомнитесь Фото опубликовано @bruhunova

Многие поклонники Брухановой поддержали ее. Они посоветовали помощнице Петросяна блокировать всех «глупых и завистливых». «Счастья вам, никого не слушайте. Это его партнерша Степаненко натуральное пугало!!! А вы очень милая девушка», — писали они.

Однако некоторые комментаторы заявили, что девушка должна «расплачиваться» за свои поступки. «Мужика женатого из семьи увела. Вам будут говорить "браво"?» — недоумевали подписчики.

Бракоразводный процесс между комиком и его супругой Еленой Степаненко начался летом 2018 года. Тогда же в СМИ появились слухи о романе 29-летней помощницы Петросяна с ее начальником. Брак был официально расторгнут в ноябре 2018-го.

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