Дом
 
Последние новости
Российская ракета успешно вывела европейский спутник на орбиту
Огромный пес испугался фейерверков и умер
Польше предсказали возможный выход из Евросоюза
Полицейские вернули жителю Сахалина 9 тысяч долларов
Девушка унизила жениха за плохое обручальное кольцо и поплатилась
Лукашенко увидел в Октябрьской революции праздник мира
Найдены древние люди с загадочными аномалиями
Полет Су-57 сняли с рампы Ан-12
России пригрозили вторым пакетом санкций
Новости партнеров

Адвокат Петросяна рассказал о домашнем спа-центре Степаненко

Перейти в «Мою Ленту»
Адвокат юмориста Евгения Петросяна Сергей Жорин отвечает на вопросы журналистов у Хамовнического суда Москвы

Адвокат Сергей Жорин, защищающий интересы сатирика Евгения Петросяна в бракоразводном процессе, рассказал о том, как Елена Степаненко распорядилась занимаемой ей 516-метровой квартирой в Зачатьевском переулке. Об этом пишет «Комсомольская правда».

«В этой квартире целая секция выведена под спа-центр Степаненко. То, что она называет музеем — одна из комнат под библиотеку, — приводит издание слова юриста. — И поскольку Степаненко книги не читает, она считает, что это комната Петросяна».

Адвокат добавил, что на очередном заседании суда по бракоразводному процессу сторона Петросяна просила передать под охрану квартиру в Зачатьевском переулке, где проживает Степаненко. «Пока этот вопрос не решен», — отметил Жорин, добавив, что коммунальные услуги за пользование совместно нажитой артистами недвижимостью оплачивает его подзащитный.

«[Платить по коммунальным счетам] все сложнее и сложнее. Приходится где-то искать свободные средства, несмотря на то, что есть счета, где есть деньги на это. А также несмотря на то, что эти квартиры общие. Есть и квартиры, оформленные на Степаненко», — подчеркнул юрист.

Ранее Сергей Жорин рассказал СМИ о том, что задолженность за ЖКУ в квартирах, принадлежащих чете артистов, исчисляется суммой порядка пятисот тысяч рублей. «Речь идет о большой сумме, — сказал адвокат. — Причем львиная доля этих денег уходила как раз на оплату коммуналки за квартиру, где живет Степаненко. Это самый дорогой актив». Счета Петросяна и Степаненко были арестованы в ходе бракоразводного процесса, отметил юрист.

Адвокат Елена Забралова, представляющая интересы Елены Степаненко, заявляла в сентябре 2018-го, что ее подзащитная не претендует на квартиру в Зачатьевском переулке, предпочитая другой вариант раздела совместно нажитого имущества. «[В этой квартире] находится его сцена, вещи, библиотека, — сказала Забралова. — Теперь Евгению Вагановичу она не нужна. Это было его основное условие мирового соглашения — чтобы Степаненко забрала эту квартиру, ведь она стоит почти половину от стоимости всего имущества. Зачем ей чужой музей? На какие деньги ей его содержать?»

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Адвокат Петросяна: Степаненко оборудовала в элитной квартире SPA-центр
Имущество Петросяна и Степаненко пересчитали
Петросяну удалось проникнуть в занимаемую Степаненко квартиру
У 29-летней помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Другие материалы рубрики
Дом00:1024 октября
La Fabrica

Ничего святого

Зачем люди селятся в церквях, колодцах и трубах
08:53 6 ноября

Самую дешевую квартиру Московского региона оценили в 250 тысяч рублей

17:33 1 ноября

Названы регионы России с самыми дешевыми услугами ЖКХ

09:43 2 ноября

Новый деловой район появится в Москве

Дом00:0113 октября

Война полов

Женская архитектура или мужская? Очень шовинистский тест
13:12 1 ноября

Москву оставят без дешевых квартир

11:56 6 ноября

«Синий зуб» спасут за десять миллиардов рублей

22:57 4 ноября

Предпенсионерам дадут жилищные льготы

Дом00:03 6 ноября

«Я вам больше не спонсор»

Карьеристка содержала мужа и растила сына. Теперь она выгнала обоих и счастлива
19:4831 октября

Названы районы Москвы с самой дешевой арендой жилья

21:19 6 ноября

Названы районы Петербурга с самым дешевым жильем

11:39 6 ноября

Приставы арестовали забор в Краснодарском крае

Россия
«ФСБшники плотно сидят на наркотиках и виагре»
Эскортницы — о тайнах клиентов, конкуренции и нелюбви к сексу
Почка для дочки
Отец готов отдать ей почку, но она не приживется без дорогого лекарства
«Бородатые дядьки по утрам на стоянках улыбаются тебе»
Приключения русского дальнобойщика в США и украинской дальнобойщицы в России
«Давайте ей трубы перевяжем, чтобы больше не рожала»
Россияне с ВИЧ учатся жить в обществе, где их боятся и презирают
«Ты чего, ему не дала? Что он такой дерганый?»
Как домогаются женщин-полицейских на службе. Рассказывает бывшая сотрудница
Москвич попал в реанимацию из-за кота
Россиянин 12 лет травил соседей ртутью
Все материалы
Мир
Жаир БолсонаруФашизм пройдет
В этой стране власть взял любитель пыток и враг геев. Чем он плох для России?
Американский военный самолет заметили вблизи границ России в Финском заливе
В Китае ввели комендантский час для собак
Миллиардер Дмитрий Рыболовлев задержан в Монако
Точка кипения
Куда исчезли японские якудза после жестокого разгрома
Спецслужбы сорвали покушение на Макрона
Задержание Рыболовлева связали с мобильным телефоном его адвоката
Все материалы
Бывший СССР
Петр Порошенко и Святослав ВакарчукВошли в роль
Музыкант и комик борются за пост президента Украины. И у них есть шанс победить
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
Гурбангулы БердымухаммедовВосток и совок
Готовы ли вы переехать в сказочную версию СССР — Туркмению: тест
Россия отказалась идти на поводу у Украины
Виновник аварии в Подмосковье с 18 жертвами вышел на свободу
Москва признала ненужность российской военной базы в Белоруссии
Кум жены Порошенко уйдет в отставку с поста генпрокурора Украины
Все материалы
Экономика
Купили стабильность
Россия видит в долларе проблемы. Но для Африки он стал спасением
«Компания должна быть гибкой, поскольку все меняется»
Основательница сети кофеен о том, как встроиться в меняющиеся рыночные условия
Черный передел
В этой стране белые отнимали у чернокожих все. Пришла пора поменяться местами
Рублю предсказали падение
Без преград
Женщины принесут миру триллионы долларов. Надо лишь подождать пару веков
Цены на бензин пошли вверх после их заморозки правительством
Покупателям иранской нефти предрекли тяжелые месяцы
Все материалы
Силовые структуры
«Балай стукачилу за свисток»
Лучший карманник СССР — о тайном языке воровского мира
«Насильники надеялись, что им все сойдет с рук»
 
Король наркобаронов
Этот вор стал главным наркодилером 90-х. Но его погубила жадность
Во ФСИН пожаловались на боязнь тюремщиков выходить из дома
В избиении Гуфа заподозрили охранника миллиардера Сосина
Стало известно о соучастниках подростка с бомбой из Москвы
«Это очень распространенная история»
Трое офицеров полиции изнасиловали подчиненную. У силовиков такое — не редкость
Все материалы
Наука и техника
Солдаты 339-го пехотного полка армии США в Великобритании перед отправкой в Архангельск. 1918 г.«На этом настоял лично президент»
Зачем американская армия высадилась в раздираемой Гражданской войной России
Часики тикают
Никто так и не понял, зачем они нужны. Но без них скучно: Apple Watch S4
О конях и людях
Как умирал Дикий Запад, а с ним и кровожадные бандиты: Red Dead Redemption 2
Управляющий МКС российский компьютер сломался
Раскрыты планы России по колонизации Луны
США перестанут бояться Россию из-за вымирания и обнищания ее населения
В России признали неспособность отразить ядерный удар США
Все материалы
Спорт
Жалить как шмели
«Боруссия» ожила. Она снова сильнее всех
Южноамериканский футболист киевского «Динамо» отказался возвращаться на Украину
«Локомотив» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов
Раскрыты призовые Шараповой за всю карьеру
Предложивший запретить спортсменов в Госдуме олимпийский чемпион объяснился
Украинский вратарь отбил пенальти головой
По прозвищу Хладнокровный
Он крушил соперников в клетке еще до Емельяненко. Но сегодня о нем все забыли
Все материалы
Культура
Спектакль «Орфические игры. Панк-макраме»Пять дней на роды
Сотня студентов двое суток гоняли нимф по сцене в уникальном проекте
«Чувствовалось, что за вами наблюдают, если не следят»
Как Дэвид Боуи ехал в Москву через всю Сибирь
«Цыгане прибыльнее наркотиков»
Забытые властью люди и погибающая природа в лучших черно-белых снимках года
Джанет Джексон пожаловалась на запугивания и попытки заткнуть ее
Неестественно и безобразно
Он вывел фотографии с песиками на новый уровень. За снимки ему платят миллионы
Ярмольник обвинил пожертвовавшую приюту треть миллиона студентку в самопиаре
«Шрека» и «Кота в сапогах» захотели переснять
Все материалы
Интернет и СМИ
Глаза не колет
Чужая смерть их забавляет. Они объединяются в сети и смеются над жертвами
В России подорожал интернет
Лезут изо всех щелей
Почему американцы мечтают отдать своих жен чернокожим «быкам»
Мессенджеры обяжут проверять личность пользователей
Главный редактор «Эха Москвы» перенес операцию
Телеведущий рассказал о «косоглазых» китайцах в прямом эфире и лишился работы
Студентка состроила рожу во время выступления политика и стала знаменитой
Все материалы
Ценности
Переобулись в воздухе
Почему людям надоело переплачивать за дорогие кроссовки
Кейт МоссСветлые головы
Самые сексуальные, богатые и знаменитые женщины 1990-х
Пьяный ковбой
Что ел и пил Джордж Буш во время терактов 11 сентября и вторжения в Ирак
Uber предоставил необычную услугу
Голый вирус
Усатые кокетки, звериные когти и ветрянка: чем изумила мир китайская мода
Появилось фото Михаила Боярского без шляпы
Закрывшийся после отравления Скрипалей ресторан снова заработал
Все материалы
Путешествия
Арабская Чувашия
Москвич проехал весь Бахрейн и понял, что роднит его с Америкой и Чечней
В плену у штруделя
Почему россияне должны съездить в австрийскую провинцию
Мамахуана в джунглях
Москвичка отправилась в Доминикану и очутилась в раю
Ушлый пассажир придумал способ перевозить багаж бесплатно
Названы изощренные методы проникновения в бизнес-класс из «эконома»
Великобританию впервые обогнули вплавь
Названа худшая сеть отелей в Великобритании
Все материалы
Из жизни
«Мне с ними просто не о чем говорить»
Москвич пожил в Лондоне и не собирается туда возвращаться
Тайна короля таблеток
Щедрый миллиардер давал деньги всем подряд. Его смерть не могут раскрыть уже год
Земля, прием
Чем живет самая красивая девушка на планете
82-летняя американка впервые в жизни сходила на выборы и умерла
Мертвый свидетель три дня сидел в туалете суда
Все материалы
Теперь банановый
В ходе модернизации кроссоверу Hyundai Tucson улучшили даже цену. В чем подвох?
Самые надежные модели
Рейтинг самых надежных автопроизводителей и их самых беспроблемных моделей
Быстро и очень дорого
Машины с максималкой выше 400 км/ч
Ну а девушки!
Тема автошоу SEMA не будет раскрыта без прекрасных моделей. Ставим красивую точку!
Volkswagen сделал пятиметровый пикап на базе «Тигуана»
Fiat представил прообраз серийного купе-кроссовера
Volkswagen добавил седану Polo спортивную версию
Все материалы
Дом
Богатство бедных
Чем гордились обитатели советских квартир
La FabricaНичего святого
Зачем люди селятся в церквях, колодцах и трубах
«Я вам больше не спонсор»
Карьеристка содержала мужа и растила сына. Теперь она выгнала обоих и счастлива
Самую дешевую квартиру Московского региона оценили в 250 тысяч рублей
Вопрос на сотку
Россиянам надоели дачи и города. Где теперь жить?
Новый деловой район появится в Москве
«Синий зуб» спасут за десять миллиардов рублей
Все материалы