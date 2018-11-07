Адвокат Петросяна рассказал о домашнем спа-центре Степаненко

Адвокат Сергей Жорин, защищающий интересы сатирика Евгения Петросяна в бракоразводном процессе, рассказал о том, как Елена Степаненко распорядилась занимаемой ей 516-метровой квартирой в Зачатьевском переулке. Об этом пишет «Комсомольская правда».

«В этой квартире целая секция выведена под спа-центр Степаненко. То, что она называет музеем — одна из комнат под библиотеку, — приводит издание слова юриста. — И поскольку Степаненко книги не читает, она считает, что это комната Петросяна».

Адвокат добавил, что на очередном заседании суда по бракоразводному процессу сторона Петросяна просила передать под охрану квартиру в Зачатьевском переулке, где проживает Степаненко. «Пока этот вопрос не решен», — отметил Жорин, добавив, что коммунальные услуги за пользование совместно нажитой артистами недвижимостью оплачивает его подзащитный.

«[Платить по коммунальным счетам] все сложнее и сложнее. Приходится где-то искать свободные средства, несмотря на то, что есть счета, где есть деньги на это. А также несмотря на то, что эти квартиры общие. Есть и квартиры, оформленные на Степаненко», — подчеркнул юрист.

Ранее Сергей Жорин рассказал СМИ о том, что задолженность за ЖКУ в квартирах, принадлежащих чете артистов, исчисляется суммой порядка пятисот тысяч рублей. «Речь идет о большой сумме, — сказал адвокат. — Причем львиная доля этих денег уходила как раз на оплату коммуналки за квартиру, где живет Степаненко. Это самый дорогой актив». Счета Петросяна и Степаненко были арестованы в ходе бракоразводного процесса, отметил юрист.

Адвокат Елена Забралова, представляющая интересы Елены Степаненко, заявляла в сентябре 2018-го, что ее подзащитная не претендует на квартиру в Зачатьевском переулке, предпочитая другой вариант раздела совместно нажитого имущества. «[В этой квартире] находится его сцена, вещи, библиотека, — сказала Забралова. — Теперь Евгению Вагановичу она не нужна. Это было его основное условие мирового соглашения — чтобы Степаненко забрала эту квартиру, ведь она стоит почти половину от стоимости всего имущества. Зачем ей чужой музей? На какие деньги ей его содержать?»

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