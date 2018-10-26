Имущество Петросяна и Степаненко пересчитали

Завершена опись совместно нажитого имущества, которое Евгений Петросян и Елена Степаненко будут делить при разводе. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам адвоката Петросяна Сергея Жорина, процесс описи занял несколько месяцев. «Закончена опись имущества, она странная, написана от руки, там сложно что-то разобрать», — сказал Жорин, уточнив, что следующим этапом будет оценка имущества, которая может занять годы.

Дело о разделе имущества юмористов выделено в отдельное производство и будет слушаться отдельно, уже после их развода, отметил юрист. «Вопрос о разводе суд рассмотрит 16 ноября. До Нового года [Петросян] снова станет холостяком», — добавил Жорин.

Поделить имущество мирно юмористы не смогли. Евгений Петросян предложил вариант раздела, при котором Елена Степаненко получила бы одну из квартир в центре Москвы, стоимость которой, по оценке сатирика, составляет порядка половины всего совместно нажитого имущества. Однако артистку такой сценарий не устроил.

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«[В квартире] находится его сцена, вещи, библиотека, — прокомментировала отказ Степаненко от предложенного варианта раздела адвокат юмористки Елена Забралова. — Теперь Евгению Вагановичу она не нужна. Это было его основное условие мирового соглашения — чтобы Степаненко забрала эту квартиру, ведь она стоит почти половину от стоимости всего имущества. Зачем ей чужой музей? На какие деньги ей его содержать?»

Отказавшись от предложенной Петросяном квартиры, Степаненко подала иск о разделе совместно нажитого в браке имущества. Идентичный встречный иск подал и Петросян.

О разводе четы юмористов стало известно летом 2018 года. Евгений Петросян и Елена Степаненко женаты с середины 80-х. Сатирики составляли творческий тандем и часто выступали на сцене вместе.

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