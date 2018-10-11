Петросян собрался выселить Степаненко из шикарной квартиры

Комик Евгений Петросян собирается выселить свою жену Елену Степаненко из квартиры. Об этом со ссылкой на адвоката Петросяна Сергея Жорина сообщает агентство Rambler News Service.

Представитель комика заявил, что в дорогих апартаментах, где Петросян и Степаненко хранили антикварные предметы быта, уже проведена опись. Ее результаты показали, что ни один предмет искусства не пропал из квартиры. Выселение Степаненко из квартиры Жорин назвал «следующим шагом».

Эти действия проводятся в рамках бракоразводного процесса пары, о котором стало известно в августе 2018 года.

Летом Степаненко подала иск о разделе совместно нажитого имущества. Она претендует на раритетные антикварные предметы, в частности, на купленную в браке коллекцию оккультных книг.

Позднее идентичный встречный иск подал Петросян. Он планирует разделить нажитое имущество пополам (Степаненко заявила о желании получить 80 процентов). Суд объединил эти дела и арестовал всю недвижимость комиков. При этом Петросян требовал рассмотреть иски раздельно.

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