Россиянка осталась без жилья после общения с колдунами

Жительница Перми лишилась прав на свою квартиру, подписав вместо договора займа под залог жилья договор купли-продажи недвижимости. Женщина собиралась одолжить деньги, чтобы расплатиться за магические услуги. Об этом сообщается на сайте региональной телекомпании «Рифей-Пермь».
«Не пускают нас в квартиру, поменяли замок, не дают нам ключи», — приводит телеканал слова пострадавшей, пенсионерки Татьяны Ушаковой.
Ушакова была сильно озабочена состоянием своего здоровья, и, чтобы избавиться от суеверного страха за свою жизнь, обратилась к колдунам, которых нашла по объявлению. Те обещали не только вылечить женщину, но и поправить ее материальное положение.
Оказывать магическое воздействие авторы объявления собирались дистанционно — по телефону. Свои услуги они оценили в два миллиона рублей.
По словам женщины, представившийся колдуном мужчина рассказал ей, что живет в Москве и вместе со своим коллегой они сотрудничают «с таким видным ученым Виноградовым» (Михаил Виноградов, эксперт шоу «Битва экстрасенсов» — прим. «Ленты.ру»).
Чтобы найти требуемую сумму, Ушакова обратилась в одну из микрофинансовых организаций, рассчитывая получить займ под залог своей двухкомнатной квартиры. Но на подписание ей дали другой договор — купли-продажи жилья, причем по сильно заниженной стоимости. Сделку зарегистрировали, после чего квартира была сразу переоформлена на других лиц.
Поняв, что столкнулась с мошенниками, женщина подала в суд, однако ее требование аннулировать сделку удовлетворено не было.
31 января 2018-го стало известно об ограблении в квартире эксперта шоу «Битва экстрасенсов» Михаила Виноградова. В правоохранительные органы обратился сын Виноградова, заявивший, что в квартиру пришли двое неизвестных с предложением купить продукты. Один из них отвлекал внимание жильца, а другой прошел в спальню и похитил крупную сумму денег, хранившуюся в шкафу.