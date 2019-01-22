Африканец захотел выиграть в лотерею при помощи колдуна и лишился глаза

Любитель лотерей из нигерийского штата Дельта потерял глаз из-за зелья, которое должно было обеспечить ему выигрыш. Об этом сообщает издание Pulse.

27-летний Эммануэль Окаши (Emmanuel Okachi) часто играл в лотерею, но никогда не выигрывал. Он решил, что ему нужна сверхъестественная помощь, и обратился к колдуну, который жил в деревне Ишиагу недалеко от города Огваши-Уку. Тот приготовил для него снадобье, которое дает магическое зрение и помогает увидеть счастливые числа. Чтобы оно сработало, его следовало пить и втирать в глаза.

Материалы по теме Дикая смесь Колдуны наживаются на бандитах, мечтающих о бессмертии и невидимости

Окаши последовал инструкциям колдуна и начал употреблять купленную смесь. Вскоре он заметил, что зелье вызывает неприятные ощущения. Его левый глаз распух, и любитель лотерей оказался в больнице. Врачи не смогли ему помочь, и он лишился глаза.

Старший брат пострадавшего заявил, что вся семья потрясена случившимся и хочет поскорее забыть об инциденте. Колдун, который продал снадобье, сбежал из деревни и скрывается в неизвестном месте.

В июле сообщалось, что в Нигерии погиб колдун, решивший испытать амулет, который отводит пули. Амулет не сработал, и знахарь погиб от огнестрельного ранения.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!