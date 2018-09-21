У полицейского забрали глаза ради мантии-невидимки

В Нигерии арестовали преступников, убивших полицейского и укравших его глаза. Как сообщает издание Pulse, убийцы отдали глаза магу, чтобы тот изготовил для них мантию-невидимку.

На пресс-конференции, прошедшей 19 сентября, шериф северного штата Кацина Мухамммаду Вакили (Muhammadu Wakili) заявил о задержании троицы преступников. 35-летний Абубакар Сани (Abubakar Sani) и его 28-летний подельник Абубакар Мухаммед (Abubakar Muhammed) убили сержанта полиции Умана Ишайя (Umana Ishaya) в городе Джос в центральном штате Плато.

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Они забрали глаза полицейского и отнесли их 80-летнему колдуну Уссаини Муссе (Ussaini Musa), чтобы он изготовил для них невидимую одежду. Преступники планировали использовать ее для совершения ограблений.

По данным следствия, преступники извлекли глаза у Ишайи, пока тот был жив, чтобы они «не утратили чудодейственную силу». Преступники предстанут перед судом, как только следствие будет завершено.

В июне сообщалось о гибели нигерийского колдуна, решившего испытать силу собственноручно изготовленного амулета, который отводит пули. Он попросил покупателя выстрелить в себя и погиб.

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