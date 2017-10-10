Охота на вампиров привела к эвакуации сотрудников ООН из Малави

Сотрудники ООН и некоторых некоммерческих организаций были эвакуированы из Малави после того, как в стране началась охота на вампиров. Об этом сообщает издание The Guardian.

Согласно отчету Департамента по вопросам охраны и безопасности ООН, причина появления слухов о вампирах остается неясной. По всей видимости, они возникли в соседнем Мозамбике и распространились на Малави.

В середине сентября местные жители занялись поиском вурдалаков и установили блок-посты на дорогах. Толпа поймала и убила по меньшей мере пятерых заподозренных в вампиризме.

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«Такое развитие событий является предметом серьезной озабоченности президента и всего правительства», — говорится в заявлении, которое распространила администрация президента Малави Питера Мутарики (Peter Mutharika) после публикации отчета Департамента по вопросам охраны и безопасности ООН.

Республика Малави располагается на востоке Африки и граничит с Мозамбиком, Замбией и Танзанией.

В сентябре сообщалось, что засуха в Уганде привела к увеличению числа человеческих жертвоприношений. В течение месяца по подозрению в совершении ритуальных убийств арестовали более 44 жителей страны.