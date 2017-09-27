Засуха в Уганде вызвала волну человеческих жертвоприношений

Власти Уганды утверждают, что засуха привела к увеличению числа человеческих жертвоприношений. Об этом сообщает Fox News.

За сентябрь в стране по подозрению в совершении ритуальных убийств арестовали более 44 человек. Один из них сознался, что убил восемь женщин. «Эти убийства были ритуальными жертвоприношениями, — говорит генерал-инспектор полиции Уганды Кейл Кайихура (Kale Kayihura). — Мы работаем не покладая рук, чтобы арестовать остающихся подозреваемых и искоренить эту практику».

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Глава полицейского управления по борьбе с человеческими жертвоприношениями и торговлей людьми Мозес Бинога (Moses Binoga) заявил, что в течение 2016 года колдуны принесли в жертву семь детей. В 2015 году произошли ритуальные убийства семи детей и шести взрослых.

Во время жертвоприношения у еще живого человека удаляют части тела и выкачивают кровь.

Восточная Африка переживает сильнейшую засуху за полвека. 1,6 миллионам жителей Уганды угрожает голод.

В марте сообщалось, что в индийском штате Карнатака три человека арестованы за то, что похитили и принесли в жертву 10-летнюю девочку.