В Индии три человека арестованы за жертвоприношение 10-летней девочки

В индийском штате Карнатака три человека арестованы за то, что похитили и принесли в жертву 10-летнюю девочку. Об этом сообщает BBC News.

По данным полиции, причиной произошедшего стала болезнь одного из сельских жителей. Его родные брат и сестра обратились к местному колдуну, который рассказал, что на их родственника наложено проклятие, которое можно снять только при помощи человеческого жертвоприношения. Для этого они с помощью 17-летнего подростка похитили девочку, проживавшую в том же селе.

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Вскоре тело девочки было найдено на краю деревни. Колдун с подручными упаковал его в большую сумку, положив туда же ряд предметов, использовавшихся при ритуале. Разгневанная толпа осадила дом похитителей и забросала его камнями. Расправу предотвратило лишь своевременное прибытие стражей порядка, которые арестовали троих похитителей и начали расследование. По словам начальника местного отделения полиции, в ближайшее время последуют новые аресты.

Штат Карнатака расположен на юге Индии. Несмотря на то, что его столицей является один из самых динамично развивающихся индийских мегаполисов, Бангалор, средний уровень грамотности в штате составляет лишь 66,6 процента.