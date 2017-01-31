В Индии мужчина принес себя в жертву на алтаре любимой богини

В Индии мужчина принес себя в жертву на алтаре богини Чхиннамасты. Об этом сообщает The Hindustan Times.

Инцидент произошел в штате Джаркханд. 30-летний житель соседнего штата Бихар Санджай Нат, сын сержанта полиции, пришел в храм ранним утром перед рассветом. Как рассказали священнослужители, он несколько часов молился, после чего подошел к жертвеннику, где обычно убивают баранов и овец, достал нож и зарезал себя. Храм пришлось на два часа закрыть из-за очистительных ритуалов.

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Когда полиция связалась с родителями Ната, те заявили, что не удивлены произошедшим: Санджай был преданным последователем Чхиннамасты, постоянно молился и неоднократно заявлял, что хочет оставить этот мир и воссоединиться со своей возлюбленной богиней.

«Чхиннамаста» в буквальном переводе с санскрита означает «обезглавленная». Индуисты считают ее одним из воплощений богини-матери Дэви. Как правило, ее изображают стоящей на совокупляющихся мужчине и женщине, с саблей в одной руке и собственной отрубленной головой в другой. Из шеи Чхиннамасты бьют три струи крови, одну из которых пьет ее отрезанная голова, а две других — ее спутники.

