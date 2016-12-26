В давке на входе в индийский храм пострадали более 40 человек

В Индии более 40 человек пострадали в давке на входе в храмовый комплекс Сабаримала в южном штате Керала. Видео происшествия публикует Ruptly. По данным полицейских, из-за сильного давления лопнуло веревочное ограждение, отделяющее паломников, направляющихся в главный храм (Саннидханам), и тех, кто стремился попасть в расположенный несколькими метрами ниже Маликаппуратх. В результате люди начали падать друг на друга, началась давка. По последним данным, трое пострадавших находятся в критическом состоянии — у них проломлены головы и переломаны ребра, однако они находятся в сознании.