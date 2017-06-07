В Мозамбике начались ритуальные убийства лысых мужчин

Полиция Мозамбика предупредила жителей страны, страдающих облысением, что их жизни может угрожать опасность. Об этом сообщает издание The Guardian.

О существовании проблемы заговорили после жестокого убийства двух лысых мужчин, произошедшего в округе Миланж в нескольких километрах от границы с Малави. У одного из погибших была отрезана голова и извлечены внутренние органы.

Правоохранительные органы Мозамбика подозревают в совершении преступления двух 20-летних мужчин. После ареста они признались, что отдали органы убитого знахарям для ритуалов, якобы приносящих удачу клиентам.

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По словам представителя полиции Инасио Дины (Inacio Dina), мотивы убийства связаны с суевериями, которые распространены в этом регионе. «Местные жители считают, что лысые люди богаты», — объяснил он.

Дина сравнил ритуальные убийства лысых с охотой на альбиносов, которую ведут местные знахари. По данным ООН, с 2014 года в Мозамбике произошло более 100 нападений на людей, страдающих альбинизмом. Их органы используются для приготовления снадобий.

В мае сообщалось, что страдающий альбинизмом 19-летний выходец из Сьерра-Леоне, в детстве спасенный от колдунов, стал моделью.