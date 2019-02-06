Россиянин не глядя подписал справку и отдал свою квартиру

В Екатеринбурге состоялся суд по делу женщины-риелтора, обманом присвоившей квартиру слабовидящего жителя города. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Свердловской области.

Занимаясь сделкой по продаже квартиры на Инженерной улице, риелтор узнала, что у клиентки есть слабовидящий сожитель, которому принадлежит другая квартира — на улице Лодыгина.

Составив преступный план, женщина попросила свою клиентку отправить гражданского мужа в многофункциональный центр (МФЦ) под предлогом необходимости подтвердить или опровергнуть наличие у него регистрации в квартире на Инженерной улице.

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Риелтор сама вызвалась сопровождать слабовидящего мужчину в МФЦ, где попросила его пройти к регистрационному окну якобы для получения справки, но вместо этого дала на подпись заранее подготовленный пакет документов на куплю-продажу квартиры и поддельную расписку на получение двух миллионов рублей.

Затем риелтор зарегистрировала договор в МФЦ, став таким образом владелицей квартиры по улице Лодыгина.

Пострадавший подал на женщину в суд, в ходе разбирательств ее вина была установлена и доказана. Риелтора осудили по статье о мошенничестве, повлекшем за собой лишение прав на жилье. Она получила три года исправительной колонии общего режима.

Схема с подложным договором купли-продажи жилья, который предлагается на подпись под видом другого документа, активно используется микрофинансовыми организациями. Об одном из таких случаев стало известно в феврале 2018-го: жительница Перми лишилась своей квартиры, думая, что подписывает договор займа. Женщина планировала одолжить два миллиона рублей, чтобы оплатить услуги колдунов, которые обещали ей улучшить здоровье и наладить материальное положение.

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