Вторичному жилью в России предрекли уверенное подорожание

Цены на вторичную недвижимость в России вступили в стадию стабильного роста. Об этом сообщают аналитики сервиса «Авито Недвижимость» в соответствующем обзоре, предоставленном редакции «Ленты.ру».

По данным экспертов, каждый месяц с начала 2019-го стоимость квадратного метра «вторички» в целом по стране прибавляла около процента. В итоге за первый квартал «квадрат» подорожал на восемь процентов — по сравнению с показателем за аналогичный период 2018-го. К апрелю метр ненового жилья в России в среднем стоил 64,2 тысячи рублей.

«Тенденция к росту цен на готовые квартиры, которая началась в России в прошлом году, стала уверенным трендом, несмотря на сокращение реальных доходов населения», — утверждают в «Авито».

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Несмотря на то, что цены на «вторичку» достигли трехлетнего максимума, спрос на такое жилье продолжает расти: за первый квартал он увеличился на 1,4 процента, подсчитали аналитики. «Влияние ипотеки на вторичный рынок велико, но, несмотря на то, что средняя ставка увеличивается, это не снижает у россиян желания приобрести жилье, — отмечают они. — Активность рынка обеспечивают законодательные изменения: с 1 июля 2019 года вступает в силу новая система покупки жилья. Изменения напрямую повлияют на рынок первичной недвижимости, что косвенно отразится и на вторичном жилье. Из-за опасений по поводу стабильности застройщиков часть потенциальных покупателей сконцентрирует свое внимание на вторичном рынке».

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2019-го доля россиян, считающих, что цены на жилье в стране в ближайшие три месяца вырастут, уменьшилась с 52 до 45 процентов. Снижения стоимости квадратных метров во втором квартале ожидают 14 процентов граждан.

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