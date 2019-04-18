Рост цен на жилье в Москве замедлился

В первом квартале 2019 года средняя стоимость вторичной жилой недвижимости в Москве увеличилась на один процент, до 235 тысяч рублей за квадратный метр. Об этом говорится в материалах агентства «НДВ-Супермаркет недвижимости», предоставленных редакции «Ленты.ру».

С середины прошлого года рост цен на вторичном рынке Москвы замедлился, но не завершился, констатируют аналитики. В годовом исчислении «квадрат» ненового жилья в первом квартале подорожал на 20 процентов. При этом эксперты указывают на неочевидные причины положительной ценовой динамики.

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«Постоянная уверенная динамика средней цены квартиры на "вторичке" за последний год — свидетельство скорее слабых финансовых способностей сегодняшнего клиента, а не наоборот, — отмечают в "НДВ". — Разбираются последние дешевые квартиры, в ход идут все предложения — традиционный неликвид: блочные дома, первые этажи, самые отдаленные от метро районы. Из-за того, что в структуре предложения остаются все более дорогие квартиры, в пересчете на квадратный метр цена столичного жилья все выше. Но это вовсе не означает, что если вы сейчас намерены продавать свою квартиру, то можете смело выставлять объявление на четверть дороже, чем год назад».

По данным агентства, статистически по итогам первого квартала ценник на жилье вырос во всех округах Москвы. Динамика составила от 0,3 процента (в Юго-Восточном и Северо-Западном округах) до 1,8 процента (в Южном округе).

Ранее в апреле аналитики предрекли российскому вторичному жилью уверенное подорожание. По их мнению, тенденция к росту цен на готовые квартиры, которая началась в стране в 2018 году, стала уверенным трендом, несмотря на сокращение реальных доходов населения.

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