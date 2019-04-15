Ипотека перестала дорожать

Средние ставки по жилищным кредитам 15 крупнейших ипотечных банков перестали расти. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ДОМ.РФ (материалы есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Динамика ставок по жилищным кредитам на российском вторичном рынке в марте к февралю 2019-го оказалась нулевой. На рынке новостроек зафиксировано снижение в 0,01 процентного пункта. «Цикл повышения ставок на рынке ипотеки закончен», — отмечают аналитики компании, уточняя, что средние по стране показатели для вторичного рынка находятся на уровне 10,66 процента, для рынка новостроек — 10,54 процента годовых.

«При отсутствии новых стрессов в экономике уже во втором полугодии 2019 года возможно снижение ставок до уровня 10 процентов годовых и ниже», — говорится в материалах ДОМ.РФ. Впрочем, в компании не исключают и роста ставок до уровня 10,5 процента годовых к середине 2019 года после включения в статистику одобренных в первом квартале кредитов.

В марте 2019 года в России было выдано порядка 100 тысяч ипотечных кредитов на 215-225 миллиардов рублей, говорится в мониторинге ДОМ.РФ. Это на 15 процентов в количественном и на 4,8 в денежном выражении меньше, чем в марте 2018-го.

В марте 2019-го мнением об условиях снижения ставок по ипотечным кредитам в России поделилась глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, ставки могут уменьшиться до восьми процентов годовых и в случае замедления инфляции до четырех процентов годовых.

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